Шаг к Европе: что означает для Украины открытие двух переговорных кластеров с ЕС
Украина стала ещё чуть ближе к ЕС — члены Евросоюза единогласно проголосовали за открытие для нашей страны двух переговорных кластеров. Эксперт Виктор Таран объясняет, что это дает, а главное — что Украине нужно будет сделать для выполнения многочисленных задач, связанных с этим.
А теперь к хорошим новостям.
"Государственный министр Ирландии по европейским делам и обороне Томас Бирн сообщил о единодушном согласии всех членов Евросоюза открыть для Украины второй и третий переговорные кластеры. Это кластеры, касающиеся внутреннего рынка, конкурентоспособности и инклюзивного роста".
Это важный этап, поскольку речь идет не только о политическом решении относительно будущего членства, но и о конкретных правилах функционирования украинской экономики в соответствии со стандартами ЕС. В то же время необходимо проводить различие между открытием переговорных кластеров, выполнением требований ЕС и фактическим вступлением в ЕС.
Давайте разберемся.
Что именно изменится для Украины
Второй кластер "Внутренний рынок".
Охватывает свободное движение товаров, услуг, капитала и работников, а также правила конкуренции, защиты потребителей и корпоративного права.
Практические последствия после выполнения соответствующих условий.
Украинским предприятиям станет проще работать в соответствии с едиными европейскими стандартами. Будут снижаться регуляторные барьеры для торговли и предоставления услуг. Украинские производители получат больше возможностей для интеграции в европейские производственные цепочки. Повысятся требования к качеству продукции, прозрачности бизнеса и защите потребителей.Важно
Третий кластер "Конкурентоспособность и инклюзивный рост"
Охватывает цифровизацию, промышленную политику, налогообложение, экономическую и денежно-кредитную политику, науку, образование и социальную политику.
Практические последствия.
Постепенное сближение украинской налоговой и экономической политики с правилами ЕС. Новые возможности для научного, технологического и промышленного сотрудничества. Ужесточение требований к государственному управлению экономикой. Необходимость модернизации украинских предприятий, особенно малого и среднего бизнеса.
И давайте помнить: создание кластеров само по себе не отменяет пошлин, не открывает автоматически рынок труда ЕС и не гарантирует нового финансирования.
Эти результаты зависят от конкретных решений, соглашений и реформ, которые должны быть осуществлены украинскими властями.
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