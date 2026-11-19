В китайской дипломатии нет мелочей. Кто встречает гостя у трапа, есть ли красная дорожка, как долго длится рукопожатие и кто стоит рядом на фото — все это сигналы, которые Пекин посылает миру без единого слова. И в Шэньчжэне мы увидели наглядный урок такого языка символов.

Трампа у трапа "Эйр Форс Уан" встретил лично Си Цзиньпин — с объятиями, красной ковровой дорожкой и пролетом военных самолетов. Для китайского протокола это редкий жест. И это ответ на сентябрьский визит Си в США, когда Трамп сам встречал китайского лидера в аэропорту.

Путин прилетел ночью, и его встречал Цай Ци, член Политбюро. Конечно, это человек очень высокого ранга, но не сам Си.

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Москва поспешила назвать это самым высоким уровнем приема среди гостей саммита. Однако разницу между "самым высоким среди остальных" и "личным приемом с объятиями со стороны главы КНР" в Пекине понимают очень хорошо. Как и то, кто теперь для Китая главный партнер, а кто "младший брат", которого ценят, но держат на расстоянии вытянутой руки.

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Китай уже не раз выражался языком символов. В 1972 году Ричард Никсон первым протянул руку Чжоу Эньлаю у трапа в Пекине, и этот жест расценили как извинение за 1954 год, когда госсекретарь США Даллес демонстративно отказался пожать руку тому же Чжоу. Одно движение руки сняло двадцатилетнюю обиду.

В 2016 году на саммите "Группы двадцати" в Ханчжоу Бараку Обаме не предоставили трап с красной дорожкой, и президент США выходил через служебный выход в хвостовой части самолета. Пекин официально объяснил все технической путаницей, но мир расценил это как холодный сигнал Вашингтону.

Итак, урок прост. В китайской дипломатии символ часто имеет большее значение, чем заявление. И вчерашний инцидент в Шэньчжэне показал, что даже для своего "стратегического партнера" у Пекина есть предел. А Путин пока находится по другую сторону этого предела.

Посмотрим, что скажут символы сегодня, на первой в истории встрече трёх лидеров.

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