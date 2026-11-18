Диктатор РФ Путин очень рассчитывал, что встреча в Китае между ним, Си Цзиньпином и Трампом станет прообразом "Ялты-2", где делили мир после Второй мировой войны. В итоге стороны выступили "за всё хорошее", а Путина ещё и унизили на глазах у всех. Редакция Фокуса собрала все известные данные о встрече лидеров трёх стран.

Никаких громких заявлений сделано не было. Си подчеркнул ответственность великих держав за демократизацию международных отношений. По его словам, Китай и Россия должны усиливать координацию и воплощать достигнутые договоренности в практическое сотрудничество.

Путин, в свою очередь, назвал китайского лидера другом и заявил, что Москва и Пекин работают "плечом к плечу". Он также положительно оценил развитие двусторонних отношений.

Место Путина в "пищевой цепочке"

Особое внимание привлекло совместное появление трех политиков перед церемонией фотосъемки участников саммита АТЭС. На обнародованных кадрах видно, как Путин подходит к Трампу и Си Цзиньпину. Российский президент и американский лидер пожали друг другу руки и обменялись несколькими фразами.

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Трамп предложил Путину встать между ним и Си Цзиньпином для фото, но лидер Китая жестом руки дал понять Путину, что тому нужно встать сбоку, после супруги Си. Таким образом, впечатляющая фотография "лидеры трех стран а-ля Ялта-2" не получилась.

Даже если бы это получилось, то получилась бы забавная фотография: высокие Трамп и Си и маленький Путин посередине или сбоку — разницы нет. Даже всем известные "пинеходы" не помогли бы.

Кроме того, следует иметь в виду, что в Китае каждый жест носит символический характер. По сути, Си показал Путину его истинное место в "пищевой цепи". Реакцию Путина можно увидеть на кадрах.

Кроме того, когда Путин прилетел в Китай, Си не приехал его встречать, отправив вместо себя главу канцелярии ЦК Компартии КНР, а вот Трампа встретил лично в аэропорту.

Обсуждали ли Путин и Си войну в Украине

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, в ходе двусторонних переговоров Путин и Си Цзиньпин также затронули вопрос о войне России против Украины. Российский диктатор рассказал китайскому лидеру о своих контактах с американскими представителями Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, которые ранее посещали Москву.

Кроме того, Путин проинформировал Си о ситуации на фронте. Однако неизвестно, рассказал ли он ему о Крымском мосте, хотя и без этого эти кадры видел весь мир.

В то же время китайский лидер в своих публичных заявлениях не высказал отдельной позиции по поводу хода российско-украинской войны.

О чем будут говорить Трамп, Путин и Си Цзиньпин 19 ноября

Трехсторонние переговоры должны состояться завтра в рамках саммита АТЭС в Шэньчжэне. Это будет первая официальная встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина в таком формате. По словам официального представителя Министерства иностранных дел Китая Го Цзякуня, политики проведут углубленный обмен мнениями по вопросам международного мира. При этом подробности беседы обещают обнародовать после завершения переговоров.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что окончательная повестка дня и итоговый документ встречи еще согласовываются. По его словам, лидеры сосредоточат внимание на обострении международных конфликтов. Он также не исключил, что в ходе беседы будет затронут вопрос о войне в Украине.

Ранее сообщалось, что уже 19 ноября за одним столом в Китае могут оказаться Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин. Сценарий встречи, в ходе которой, как ожидается, будут обсуждаться вопросы распределения мирового влияния, до сих пор не согласован.

Также сообщалось, что Трамп не планирует обсуждать войну в Украине в ходе этой трехсторонней встречи. Вместо этого лидеры должны сосредоточиться на войне в Иране и сокращении ядерных арсеналов, а переговоры по Украине Вашингтон решил оставить для отдельного дипломатического формата.