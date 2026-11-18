Диктатор РФ Путін дуже розраховував, що зустріч у Китаї між ним, Сі Цзіньпіном та Трампом стане прообразом "Ялти-2", де ділили світ після Другої світової. У перший сторони виступили "за все добре", а Путіна ще й принизили перед усіма. Редакція Фокуса зібрала всі відомі дані про зустріч лідерів трьох країн.

Жодних гучних заяв зроблено не було. Сі наголосив на відповідальності великих держав за демократизацію міжнародних відносин. За його словами, Китай і Росія мають посилювати координацію та втілювати домовленості у практичну співпрацю.

Путін, зі свого боку, назвав китайського лідера другом і заявив, що Москва та Пекін працюють "спина до спини". Він також позитивно оцінив розвиток двосторонніх відносин.

Місце Путіна в "харчовому ланцюжку"

Окрему увагу привернула поява трьох політиків разом перед церемонією фотографування учасників саміту АТЕС. На оприлюднених кадрах видно, як Путін підходить до Трампа та Сі Цзіньпіна. Російський президент і американський лідер потиснули один одному руки й обмінялися кількома репліками.

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Трамп запропонував Путіна стати між ним та Сі Цзіньпіном для фото, але лідер Китаю жестом руки вказав Путіну, що йому треба стати збоку, після дружини Сі. Отже, потужне фото "лідери трьох країн а-ля Ялта-2" не вийшло.

Навіть якби вийшло, то це була б кумедна фотографія: високі на зріст Трамп та Сі й маленький Путін посередині чи збоку — різниці немає. Навіть всім відомі "пинєходи" не допомогли б.

А ще слід мати на увазі, що в Китаї кожен жест — символічний. По суті Сі показав Путіну його справжнє місце у "харчовому ланцюгу". Реакцію Путіна можна побачити на кадрах.

Крім того, коли Путін прилетів до Китаю, то Сі не приїхав його зустрічати, відправивши замість себе голову канцелярії ЦК Компартії КНР, а ось Трампа зустрів особисто в аеропорту.

Чи обговорювали Путін і Сі війну в Україні

За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, під час двосторонніх переговорів Путін і Сі Цзіньпін також порушили питання війни Росії проти України. Російський диктатор розповів китайському лідеру про свої контакти з американськими представниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, які раніше відвідували Москву.

Крім того, Путін поінформував Сі про ситуацію на фронті. Але не відомо, чи розповів він йому про Кримський міст, хоча і без цього ці кадри бачив весь світ.

Водночас китайський лідер у своїх публічних заявах не озвучив окремої позиції щодо перебігу російсько-української війни.

Про що говоритимуть Трамп, Путін і Сі Цзіньпін 19 листопада

Тристоронні переговори мають відбутися завтра на полях саміту АТЕС у Шеньчжені. Це буде перша офіційна зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна в такому форматі. За словами речника Міністерства закордонних справ Китаю Ґо Цзякуня, політики проведуть поглиблений обмін думками щодо питань міжнародного миру. Водночас подробиці розмови обіцяють оприлюднити після завершення переговорів.

Помічник президента РФ Юрій Ушаков повідомив, що остаточний порядок денний і підсумковий документ зустрічі ще узгоджуються. За його словами, лідери зосередяться на загостренні міжнародних конфліктів. Він також не виключив, що під час розмови порушать питання війни в Україні.

Раніше повідомлялося, що вже 19 листопада за одним столом у Китаї можуть опинитися Дональд Трамп, Володимир Путін і Сі Цзіньпін. Сценарій зустрічі, від якої очікують розмови про розподіл світового впливу, досі не узгоджений.

Також повідомлялося, що війну в Україні Трамп не планує обговорювати під час цієї тристоронньої зустрічі. Натомість лідери мають зосередитися на війні в Ірані та скороченні ядерних арсеналів, а переговори щодо України Вашингтон вирішив залишити для окремого дипломатичного формату.