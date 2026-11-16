Китай здивував незвичним рішенням перед зустріччю Трампа, Путіна і Сі Цзіньпіна

Сценарій, який може вплинути на Україну, досі не узгоджений — Трамп, Путін і Сі Цзіньпін готують зустріч, від якої вже побоюються нового переділу світового впливу.

Уже 19 листопада за одним столом у Китаї можуть опинитися лідери трьох держав, від рішень яких залежить світова політика, — Дональд Трамп, Володимир Путін і Сі Цзіньпін. Та зустріч, яка зазвичай мала б бути ретельно спланована, з погодженими темами та чітким сценарієм, може пройти зовсім інакше. Сі Цзіньпін, який традиційно не любить дипломатичних несподіванок і воліє контролювати кожну деталь переговорів, цього разу, схоже, готовий відступити від власних правил. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на людей, обізнаних із підготовкою зустрічі.

Так, стало відомо, що Китай погодився на проведення тристоронньої зустрічі лідерів США, Росії та КНР без заздалегідь затвердженого порядку денного. Для китайського лідера Сі Цзіньпіна це нетиповий підхід, адже він зазвичай віддає перевагу ретельно підготовленим переговорам із закордонними керівниками. Водночас такий підхід надасть трьом лідерам більше простору для обговорення питань, які кожен із них вважатиме важливими.

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Переговори мають відбутися на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який пройде 18–19 листопада в китайському місті Шеньчжень.

За даними журналістів, спочатку Пекін обережно ставився до ідеї переговорів у тристоронньому форматі. Причиною була непередбачуваність учасників та складність узгодження тем, які влаштували б усіх трьох лідерів. Втім, після кількох тижнів контактів між представниками Вашингтона, Москви та Пекіна сторони домовилися про проведення зустрічі. При цьому конкретний порядок денний заздалегідь затверджувати не стали.

Сам факт зустрічі китайська сторона офіційно вже підтвердила. Так, 16 листопада Міністерство закордонних справ КНР повідомило, що Сі Цзіньпін проведе переговори з Путіним і Трампом 19 листопада в Шеньчжені. Водночас у заяві не уточнили, які саме питання обговорюватимуть президенти.

До речі, за інформацією американської сторони, перед спільними переговорами Трамп також планує провести окрему двосторонню зустріч із Сі Цзіньпіном і робочий обід. При цьому китайська сторона поки не оприлюднила детального порядку денного та не повідомила, чи планують лідери підписувати спільні документи за результатами переговорів.

Чому відсутність узгодженого порядку денного незвична для Сі Цзіньпіна

Як зазначає Financial Times, китайський лідер зазвичай надає перевагу чітко підготовленим зустрічам із закордонними керівниками. Такий підхід дозволяє Пекіну заздалегідь визначати теми переговорів і контролювати їхній перебіг.

Цього разу ситуація інша. Дональд Трамп відомий імпровізаціями під час публічних виступів і переговорів, тоді як Путін має власні цілі щодо майбутньої зустрічі. Через це для Китаю тристоронній формат пов'язаний із додатковими дипломатичними ризиками.

За інформацією співрозмовників видання, знайомих із підготовкою переговорів, сторони досі не погодили ані порядку денного, ані формату зустрічі.

Колишній високопосадовець адміністрації президента США Едгард Каган, який працював над питаннями Східної Азії, пояснив небажання Пекіна обговорювати ядерне роззброєння разом із Вашингтоном і Москвою.

"Китайці цього не хочуть", — сказав він, коментуючи перспективу тристоронніх переговорів щодо контролю над ядерними озброєннями.

За його словами, участь у таких переговорах фактично означала б визнання Китаю ядерною державою, до якої можуть застосовувати аналогічні обмеження, як до США та Росії.

Чи говоритимуть Трамп, Путін і Сі Цзіньпін про Україну

Одне з найважливіших питань майбутньої зустрічі — можливе обговорення російської війни проти України. Однак позиції учасників щодо цього питання різняться.

За інформацією Reuters, Москва прагнула включити українське питання до переговорів. Путін розглядає зустріч як можливість просувати домовленості про завершення війни на умовах Росії.

Натомість Пекін виступав проти включення цієї теми до порядку денного. Співрозмовники агентства повідомили, що китайська сторона не підтримувала таку пропозицію. Американський посадовець також заявив, що Трамп навряд чи порушуватиме питання війни в Україні саме в тристоронньому форматі.

Окремо президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розповів про свою розмову із Сі Цзіньпіном. За його словами, китайський лідер дав зрозуміти, що не вважає тристоронню зустріч відповідним майданчиком для обговорення війни в Україні. Сі Цзіньпін наголосив, що це європейський конфлікт, тому європейські країни також мають бути присутніми за столом переговорів.

Отже, наразі немає підтверджень, що українське питання стане частиною офіційної програми зустрічі трьох президентів.

Про що хочуть говорити Трамп, Путін і Сі Цзіньпін

У кожного з трьох лідерів є власні інтереси щодо потенційної зустрічі.

Дональд Трамп зацікавлений у переговорах щодо контролю над ядерними озброєннями. Також американська сторона розглядає питання війни з Іраном.

зацікавлений у переговорах щодо контролю над ядерними озброєннями. Також американська сторона розглядає питання війни з Іраном. Володимир Путін прагне порушити тему завершення війни проти України та домогтися домовленостей на вигідних для Москви умовах.

прагне порушити тему завершення війни проти України та домогтися домовленостей на вигідних для Москви умовах. Сі Цзіньпін зацікавлений у збереженні стабільних відносин із Вашингтоном і зміцненні міжнародної ролі Китаю, але не хоче брати на себе зобов'язання, які можуть обмежити його країну.

Наразі Сі Цзіньпін опинився перед необхідністю балансувати між інтересами Вашингтона та Москви. Китай має тісні економічні й військово-технічні зв'язки з Росією, але водночас не зацікавлений у переговорах, які можуть створити для нього додаткові зобов'язання щодо ядерного озброєння.

Отже, головна особливість майбутньої зустрічі полягає не лише в тому, що вперше за одним столом мають зібратися лідери США, Китаю та Росії. Переговори готують без заздалегідь погодженої програми, а позиції трьох країн щодо України та ядерного роззброєння суттєво відрізняються.

Нагадаємо, Дональд Трамп не планує обговорювати війну в Україні під час запланованої тристоронньої зустрічі з Володимиром Путіним і Сі Цзіньпіном у Китаї. Натомість лідери зосередяться на війні в Ірані та скороченні ядерних арсеналів, тоді як переговори щодо України Вашингтон вирішив залишити для окремого дипломатичного формату.

Також Фокус писав про перебіг та результати переговорів щодо України 10-11 листопада в Абу-Дабі.