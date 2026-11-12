"Для Путіна важлива не лише Україна": як пройшли переговори в Абу-Дабі та як поводилась РФ, — ЗМІ

Під час першого дня переговорів в Абу-Дабі розмова тривала чотири години і її назвали "конструктивною". На другий день делегації РФ та України говорили лише дві години: були дискусії та суперечки.

На переговорах в Абу-Дабі між делегаціями РФ та України "не було довіри", а натомість відбувались "досить важкі дискусії", ідеться у матеріалі Politico. Сторони говорили про найскладніші теми війни РФ проти України й найгарячіше — про частину Донецької території, яку контролюють ЗСУ і яку росіяни не можуть окупувати протягом п'яти років. Тема "спірної території" була найважча, розповіли журналістам неназвані переговорники.

12 листопада спецпредставники США Джаред Кушнер та Стів Віткофф полетять у Москву, що отримати згоду російського диктатора Путіна по двох питаннях — погодити великий обмін полоненими та отримати дозвіл на долучення Європи до переговорного процесу. Європа має відіграти важливу роль, оскільки має переконати Путіна, що не становить небезпеку для РФ, та надати гарантії безпеки Україні після завершення війни. Америка пропонує, що задля безпеки можна створити "угоду про колективну оборону", схожу на НАТО та з гарантіями НАТО.

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"Я вірю, що, сподіваюся, завтра в Москві ми зі Стівом досягнемо успіху, і президент Путін дасть благословення на це", — сказав Кушнер.

Тим часом неназваний німецький чиновник, який брав участь в Абу-Дабі, сумнівається у результативності зустрічі з Путіним. Європейці побоюються, що це "російська пастка", щоб показати готовність до завершення війни в Україні, якої насправді не буде.

"Європейці лише намагаються пережити це. Правда в тому, що Путін ніколи не йшов лише про Україну. Вашингтон тепер це розуміє — і це одночасно добре для Європи, і потенційно жахливо", — ідеться у матеріалі.

Медіа навело деякі деталі переговорів в Абу-Дабі 10-11 листопада. З'ясувалось, що настрій делегацій "охолонув" між першим та другим днями, коли конструктивний настрій змінився на "нейтральний". 10 листопада відбулась перша перемога українців, оскільки вони показали, як насправді проходить лінія фронту, та довели свою позицію. Американці прийняли саме дані України, переконавшись, що РФ окупувала значно менше, ніж заявляє. При цьому зауважується, що українці почали проявляти "певну гнучкість" щодо територіального питання, а президент України Володимир Зеленський визнав, що про це можлива розмова на рівні лідерів країн.

"Така зустріч ще дуже далека. Очевидно, що між лідерами немає великої довіри чи любові", — пояснив один зі спецпредставників США.

Переговори в Абу-Дабі — як відбувались зустрічі 10-11 листопада

Фокус писав про перебіг переговорів в Абу-Дабі 10-11 листопада, у яких брали участь делегації США, України та РФ. Крім того, там були присутні представники Європейської ради, Єврокомісії, НАТО, Франції, Німеччини, Італії, Британії. Після переговорів Джаред Кушнер зауважив, що було б краще мати одного представника від усієї Європи, замість розмов з цілою групою.

Нагадуємо, на пресконференції в Абу-Дабі 11 листопада представник України та глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що коли можуть прийняти важливі рішення щодо війни РФ проти України.