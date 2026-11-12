"Для Путина важна не только Украина": как прошли переговоры в Абу-Даби и как вела себя РФ, — СМИ

В первый день переговоров в Абу-Даби беседа длилась четыре часа и была названа "конструктивной". На второй день делегации РФ и Украины обсуждали вопросы всего два часа: имели место дискуссии и споры.

На переговорах в Абу-Даби между делегациями РФ и Украины "не было доверия", а вместо этого велись "довольно напряженные дискуссии", говорится в материале Politico. Стороны обсуждали самые сложные темы войны РФ против Украины и наиболее ожесточённо — часть территории Донецкой области, которую контролируют ВСУ и которую россияне не могут оккупировать на протяжении пяти лет. Тема "спорной территории" была самой сложной, рассказали журналистам неназванные участники переговоров.

12 ноября спецпредставители США Джаред Кушнер и Стив Виткофф отправятся в Москву, чтобы добиться согласия российского диктатора Путина по двум вопросам — согласовать крупный обмен пленными и получить разрешение на привлечение Европы к переговорному процессу. Европа должна сыграть важную роль, поскольку должна убедить Путина, что не представляет опасности для РФ, и предоставить гарантии безопасности Украине после завершения войны. Америка предлагает, что в целях безопасности можно создать "договор о коллективной обороне", похожий на НАТО и с гарантиями НАТО.

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"Я верю и надеюсь, что завтра в Москве мы со Стивом добьёмся успеха, и президент Путин даст на это своё благословение", — сказал Кушнер.

Между тем неназванный немецкий чиновник, принимавший участие в встрече в Абу-Даби, сомневается в результативности встречи с Путиным. Европейцы опасаются, что это "российская ловушка", призванная продемонстрировать готовность к завершению войны в Украине, которой на самом деле не будет.

"Европейцы лишь пытаются пережить это. Дело в том, что Путин никогда не ограничивался только Украиной. Вашингтон теперь это понимает — и это одновременно хорошо для Европы и потенциально ужасно", — говорится в материале.

СМИ привели некоторые подробности переговоров в Абу-Даби 10–11 ноября. Выяснилось, что настроение делегаций "остыло" между первым и вторым днями, когда конструктивный настрой сменился на "нейтральный". 10 ноября украинцы одержали первую победу, поскольку показали, как на самом деле проходит линия фронта, и отстояли свою позицию. Американцы приняли именно данные Украины, убедившись, что РФ оккупировала значительно меньшую территорию, чем заявляет. При этом отмечается, что украинцы начали проявлять "определённую гибкость" в отношении территориального вопроса, а президент Украины Владимир Зеленский признал, что об этом возможен разговор на уровне лидеров стран.

"До такой встречи ещё очень далеко. Очевидно, что между лидерами нет ни большого доверия, ни любви", — пояснил один из специальных представителей США.

Переговоры в Абу-Даби — как проходили встречи 10–11 ноября

Фокус писал о ходе переговоров в Абу-Даби 10–11 ноября, в которых принимали участие делегации США, Украины и РФ. Кроме того, там присутствовали представители Европейского совета, Еврокомиссии, НАТО, Франции, Германии, Италии и Великобритании. После переговоров Джаред Кушнер отметил, что было бы лучше иметь одного представителя от всей Европы, вместо переговоров со всей группой.

Напоминаем, что на пресс-конференции в Абу-Даби 11 ноября представитель Украины и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, когда могут быть приняты важные решения относительно войны РФ против Украины.