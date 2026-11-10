В Абу-Даби начались переговоры делегаций США, Украины, РФ и ЕС: первые встречи (фото)

Европа также находится на переговорах по Украине в Абу-Даби 10-11 ноября. Первая встреча украинской делегации — это наработка совместной позиции с представителями США и европейскими дипломатами.

Утром 10 ноября начался первый раунд переговоров в Абу-Даби, сообщил глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. Украинцы встретились с представителями четырех стран Европы, НАТО, ЕС, а затем к ним присоединились представители США.

Умеров написал, что в ОАЭ присутствуют дипломаты Великобритании, Франции, Германии, Италии: имена не указаны. Между тем, от США — спецпредставители Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Рядом с главой СВР — Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

"Сверим позиции и скоординируем шаги перед следующим этапом переговоров. Далее — трехсторонний формат с участием Украины, США и России", — говорится в сообщении.

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Чиновник также очертил позицию Украины на переговорах в Абу-Даби — это "прекращение боевых действий, надежные послевоенные гарантии безопасности, экономическое восстановление и развитие Украины, а также гуманитарные шаги".

У сообщения Умерова — фото первой встречи: видим небольшую комнату в Абу-Даби с флагами стран и портретами принца ОАЭ на стенах. За П-образным столом — четверо представителей Европы и НАТО, напротив — пятеро украинцев, между ними Уиткофф и Кушнер и еще неизвестное должностное лицо в мундире.

Встреча в Абу-Даби — первый разговор делагаций Украины, США, ЕС и НАТО 10 ноября Фото: Рустем Умеров/Facebook

Встреча в Абу-Даби — детали событий 10 ноября

Глава Офиса президента Кирилл Буданов также написал несколько слов о встрече в Абу-Даби: отметил, что была "долгая дорога, впереди много сложной работы, но главное — нужны конкретные результаты". Кроме того, есть фото с дороги — видим украинских представителей в неформальной дорожной одежде.

Встреча в Абу-Даби — прилет Буданова, Кислицы, Скибицкого 10 ноября Фото: Facebook / Кирило Буданов

Отметим, Фокус писал о встрече в Абу-Даби, о которой США, РФ и Украина договорились после переговоров 20-21 октября. Российскую делегацию возглавил советник диктатора Путина Владимир Мединский, а другие члены делегации — должностные лица невысокого ранга из МИД РФ, а также представители ГРУ и военного командования.

Напомним, накануне встречи в Абу-Даби генсек НАТО Марк Рютте заявил, чем закончится война РФ против Украины и на что могут согласиться украинцы ради компромисса.