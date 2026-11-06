"Никто не победит": генсек НАТО рассказал, на каких условиях Украина завершит войну (видео)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказался о мирных переговорах по прекращению войны РФ против Украины и о роли США, Европы и Китая в этом процессе. По оценке Рютте, речь идет не о победе Украины, а о компромиссной договоренности. Какова позиция генсека НАТО по поводу ситуации в российско-украинской войне?

Высказывания Марка Рютте о мирных переговорах прозвучали в программе "Pauw & De Wit" нидерландского телеканала BNNVARA/NPO1 5 ноября 2026 года. Генеральный секретарь НАТО не подтвердил утверждение о том, что в войне РФ против Украины одна из стран сможет выйти победительницей. Он пояснил, что только Украина и украинский президент Владимир Зеленский могут определить пределы компромисса для завершения войны.

Мирные переговоры — позиция Рютте по поводу завершения войны, см. с 32:04

"[Победит ли кто-то] — это не так очевидно. Остается только надеяться, что эта война будет доведена до конца, хотя маловероятно, что Украина вернет всю свою территорию. Что Украина готова принять в рамках соглашения — это дело самой Украины, решать это могут только Зеленский и его правительство от имени украинского народа. Но подобные войны всегда заканчиваются мирным соглашением. А оно часто является компромиссом", — сказал Рютте.

Видео дня

Генеральный секретарь НАТО также высказался по поводу позиции США, переговорщиков Трампа — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера — а также роли Китая и Европы. По мнению Рютте, несмотря на нынешнее поведение Белого дома, Вашингтон играет важную роль в переговорах и поддержке Украины. При этом он упомянул о специальных представителях, которые выслушивают позиции всех сторон, в том числе и Европы. Кроме того, Рютте напомнил о недавнем соглашении с США о поставках большого количества ракет Patriot. Между тем европейцам он посоветовал наращивать оборонные расходы и пояснил, что именно они будут обеспечивать гарантии безопасности, когда наступит мир.

Мирные переговоры — какая позиция Украины и РФ

Отметим, что предыдущий раунд мирных переговоров по поводу войны РФ против Украины состоялся 20–21 октября. В результате в Олешках было объявлено четырехдневное перемирие, а российские высокопоставленные чиновники и диктатор Путин еще раз повторили, что согласятся начать переговоры о мире только тогда, когда ВСУ без боя сдадут оставшуюся часть Донецкой области. Еще один результат – согласились возобновить трехсторонние встречи делегаций Украины, США и РФ, а Кремль решил вернуть 74-летнего американца Стивена Хаббарда, захваченного во время оккупации Изюма. Кроме того, Москва вновь подчеркнула, что ожидает от Украины полной капитуляции и выполнения всех требований Кремля. В свою очередь президент Зеленский заявил, что надеется получить от Запада гарантии безопасности для Украины, аналогичные гарантиям статьи 5 Договора о НАТО.

Напоминаем, что 10–11 ноября в Абу-Даби должен состояться новый раунд переговоров по поводу войны РФ против Украины: в Кремле озвучили новую позицию.