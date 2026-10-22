Переговоры на троих, риски для одного: какую цену могут предложить Украине за мир

Украина, США и Россия готовятся вернуться за стол переговоров, но приблизит ли это конец войны? Пока Трамп стремится добиться дипломатического успеха, Кремль не отказывается от своих требований. Фокус выяснил, чем новый раунд переговоров может обернуться для Киева и почему роль американского посредника вызывает сомнения.

Украина, США и Россия готовятся возобновить трехсторонние переговоры. Как сообщает Reuters, после встречи Стива Виткоффа с Путиным Кремль заявил о возможности проведения консультаций в Абу-Даби 10 ноября или позднее. Среди тем — послевоенные гарантии безопасности для Украины и России. В то же время Москва не отказывается от требований в отношении всей Донецкой области и неприсоединения Украины к НАТО.

Виткофф назвал беседу с Путиным конструктивной и объявил о продолжении переговоров на уровне команд. Зеленский поддержал их возобновление и призвал провести встречу как можно скорее. Она должна подготовить почву для возможных переговоров лидеров, однако подтвержденной даты встречи Зеленского, Трампа и Путина пока нет.

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Повестка дня — украинская, посредник — под вопросом: к чему привели переговоры в Осло

Встреча в Осло продемонстрировала, как Украина вместе с европейскими партнерами может влиять на переговорную позицию США. В то же время главным риском остается то, кто именно передает совместные предложения российскому руководству. Так оценивает результаты последних дипломатических встреч эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев в комментарии Фокусу.

По его мнению, переговоры в Норвегии были необходимыми и эффективными для Киева: они позволили донести до американской стороны позицию, согласованную с европейцами.

"Мы взяли украинский проект, разработанный совместно с европейцами, обсудили его с американцами, и именно этот проект отправился вместе с Виткоффом на встречу с Путиным. То есть Украина и Европа формируют повестку дня, эта повестка дня обсуждается с американцами, а через американцев мы передаем её России. Это челночная дипломатия, но с такой точки зрения — правильный подход к челночной дипломатии", — объясняет Краев.

Однако к самому американскому посреднику эксперт относится крайне критично. По его мнению, пристрастность Виткоффа в пользу российской стороны ставит под сомнение то, насколько точно он доносит до Путина предложения Украины и её партнёров.

"Единственная ключевая для меня проблема — то, что этот проект был реализован именно с Виткоффом. Нам до конца неизвестно, что именно он передает Путину и как всё это работает. В конце концов, мы видим разные трактовки результатов встречи Виткоффа и российского руководства. В этом заключается большая проблема", — отмечает собеседник Фокуса.

Отдельно Краев обращает внимание на похвалу, которую американский представитель высказывал в адрес Путина во время встречи в Петербурге. Эксперт называет такое поведение неприемлемым и считает его ещё одним свидетельством ненадежности посредника.

"Ему нельзя доверять, он не может вести эти переговоры. По моему мнению, он ведет их в первую очередь в интересах России, а уже потом — в интересах Соединенных Штатов Америки и своего руководителя. Поэтому ключевая проблема во всех этих встречах — это Виткофф и люди, которые вместе с ним ездят. Даже Кушнер, как мы видим, ведет себя несколько адекватнее в общении с россиянами", — говорит Краев.

Эта проблема, по его мнению, выходит за рамки личного поведения представителя Трампа. Она напрямую влияет на то, какую роль Вашингтон способен играть в будущих договоренностях: лишь передавать предложения или также гарантировать их выполнение.

"Если Виткофф останется ответственным за эти переговоры, я боюсь, что американцы не смогут выполнять роль надлежащего гаранта выполнения обязательств. Максимум — это посредник, как они действуют сейчас. Конечно, нам нужно, чтобы американцы были гарантом нашей безопасности, чтобы следили за выполнением условий прекращения огня. То есть играли ту же роль, которую в свое время, еще в 1970–1980-х годах, играли на Ближнем Востоке", — объясняет эксперт.

Пока что Краев не видит достаточных оснований рассчитывать на такую вовлеченность США. По его оценке, Вашингтон стремится к результату, но не демонстрирует соответствующей готовности прилагать усилия для его достижения.

Предложенные Москвой сроки нового раунда переговоров — уже после промежуточных выборов в США — собеседник "Фокуса" также рассматривает как возможное продолжение тактики затягивания. По его мнению, Кремль рассчитывает, что внутренняя политическая борьба отвлечет внимание Трампа от внешней политики.

"Россияне понимают, что сейчас не смогут выполнить свою часть дизельного соглашения, и понимают, что Трамп будет этим разочарован. Поэтому они просто ждут, когда он увязнет во внутриполитическом противостоянии и ему будет явно не до внешней политики и переговоров. Поэтому они затягивают — опять же, как делали это и раньше", — считает Краев.

Переговоры или совместное давление: почему согласие России на встречу ещё не означает приближение мира

Возобновление трехсторонних переговоров само по себе не свидетельствует о готовности Кремля завершить войну. Без усиления давления на Россию этот формат может превратиться в инструмент принуждения Украины к уступкам. Такое мнение в комментарии Фокусу высказывает соучредительница Международного центра украинской победы и член правления Центра противодействия коррупции Елена Галушка.

"Честно говоря, я не верю в результативность этих трехсторонних встреч, поскольку сейчас отсутствуют основные предпосылки для мирного урегулирования — готовность России отказаться от своих империалистических амбиций в отношении Украины и отсутствие какого-либо усиления давления на страну-агрессора. Накануне промежуточных выборов в США Дональду Трампу нужен хоть какой-то дипломатический результат по ходу этой войны, поэтому не исключаю, что именно согласие Кремля на возобновление переговоров он попытается представить как прорыв своих миротворческих усилий, а большего ему сейчас и не нужно", — отмечает Галушка.

Главную угрозу она видит в возможном сближении позиций Вашингтона и Москвы в отношении уступок, которых будут требовать от Киева.

"Как и раньше, я вижу серьёзный риск того, что вместо полноценных трёхсторонних переговоров мы получим совместное давление со стороны Вашингтона и Москвы на Киев. Прежде всего речь пойдет о требовании отдать России оставшуюся часть Донецкой области, которую российская армия не смогла оккупировать с 2014 года и которая, безусловно, является абсолютно самоубийственной для Украины", — подчеркивает собеседница Фокуса.

В этом контексте Галушка обращает внимание на использование жизненно важной помощи в качестве возможного средства воздействия на позицию Украины. По её мнению, принуждение к территориальным уступкам посредством ограничения поддержки противоречит обязательствам, закреплённым в Будапештском меморандуме.

"Мы наблюдаем опасную асимметрию в американской политике: вместо усиления давления на агрессора Вашингтон всё чаще использует зависимость Украины от жизненно важной помощи в качестве рычага влияния на Киев. Мы недостаточно часто говорим о том, что ограничение военной и технологической поддержки, например, скорости Starshield, или задержка поставок оружия, оплаченного европейцами, если они используются для принуждения Украины к территориальным уступкам, прямо нарушают фундаментальную логику Будапештского меморандума. Его третий пункт прямо предусматривает обязательство воздерживаться от экономического принуждения, направленного на подчинение суверенных решений Украины собственным интересам", — говорит она.

Санкционную политику администрации Трампа Галушка также рассматривает как показатель того, готов ли Вашингтон изменить расчеты Кремля.

"Особенно показательна ситуация с законом Линдси Грэма, который предоставил администрации США дополнительные инструменты санкционного давления на Россию. Вместо этого Трамп освободил Россию от санкций и подписал с ней соглашение о дизельном топливе. Ну о каком настоящем мире в таких условиях может идти речь?" — отмечает собеседница Фокуса.

По её оценке, Москва до сих пор рассчитывает добиться уступок за счёт ухудшения условий жизни в Украине.

"Расчеты России не меняются. Путин по-прежнему убежден, что систематическими атаками на украинскую энергетику, предприятия, транспорт и гражданскую инфраструктуру он может добиться уступок, которых не способен достичь на поле боя. Пока эта стратегия будет казаться ему перспективной, оснований ожидать каких-либо результатов от переговоров нет", — объясняет Галушка.

Отдельный вопрос — участие Европы. Эксперт подчеркивает: европейские государства должны быть вовлечены в процесс принятия решений, выполнение которых в значительной степени будет зависеть именно от них.

"В то же время никакое устойчивое мирное урегулирование невозможно без Европы. Именно европейские государства обеспечивают значительную часть долгосрочного финансирования Украины, поставки оружия, санкционный режим; они должны участвовать в обеспечении гарантий безопасности и выполнения любых договоренностей. Ведь речь идет далеко не только об Украине, речь идет прежде всего обо всей Европе. Тогда почему же представителей Европы не будет за столом переговоров? Именно потому, что оказывать давление на Украину без участия Европы другой стороне будет значительно легче", — считает она.

Однако возможности европейских партнеров по защите интересов Украины также имеют свои пределы. Галушка предупреждает: согласие самого Киева на неприемлемые условия может подорвать дальнейшее единство союзников.

"Положительным сигналом является то, что европейские партнеры уже продемонстрировали способность отстаивать свою позицию, в частности, перед лицом давления со стороны Трампа, в том числе в вопросе о замороженных российских активах. Однако не стоит переоценивать их способность противостоять договоренностям, на которые согласится сама Украина. Если Киев под давлением примет неприемлемые условия, сохранить европейское единство в вопросах санкций и поддержки Украины станет значительно сложнее, если не невозможно", — отмечает Галушка.

Поэтому главной задачей украинской делегации она называет защиту суверенитета и долгосрочной безопасности страны.

"Именно поэтому сейчас чрезвычайно важно, чтобы президент Зеленский не соглашался ни на какие договоренности, ставящие под угрозу суверенитет и долгосрочную безопасность Украины. Необходимо, чтобы наша переговорная команда отстаивала именно интересы Украины. Мир, достигнутый путем поощрения агрессии, никогда не будет устойчивым — он лишь создаст плацдарм для следующей войны, в которой агрессор извлечет уроки из предыдущих ошибок и больше не будет их повторять", — заключает эксперт.

Тем временем в Европе обсуждают кандидатуру представителя для прямых переговоров с Путиным о прекращении войны в Украине.

Кроме того, Фокус писал, что на промежуточных выборах 3 ноября республиканцы рискуют потерять большинство как минимум в одной из палат Конгресса. Это может усилить парламентский контроль над политикой Трампа, в частности в отношении Украины и России.