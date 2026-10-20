Голубая волна накрывает Трампа: чем грозит президенту США реванш демократов

До промежуточных выборов в США остаются считанные недели, и для Трампа это может стать первым серьёзным политическим предупреждением в его второй каденции. Если республиканцы потеряют большинство хотя бы в одной из палат Конгресса, Белый дом получит не только "разделенное правительство", но и новые проблемы — от удара по позициям самого Трампа до более жесткой дискуссии о поддержке Украины. Фокус выяснил, чем может обернуться для Вашингтона и Киева возможный реванш демократов.

Дональд Трамп рискует лишиться одного из главных политических козырей — поддержки республиканского большинства в Конгрессе. До промежуточных выборов 3 ноября осталось две недели, а демократы рассчитывают вернуть контроль как минимум над Палатой представителей. Если это произойдет, Белому дому придется иметь дело с оппозицией, которая сможет блокировать законодательные инициативы президента, инициировать расследования и усиливать давление из-за его политики в отношении Украины.

Сегодня республиканцы сохраняют контроль над обеими палатами Конгресса, однако их преимущество невелико. По данным Reuters, по состоянию на 19 октября в Палате представителей у них 218 мест против 214 у демократов, а в Сенате — 53 против 47. Чтобы изменить баланс сил, демократам необходимо получить чистый прирост в четыре мандата в каждой палате. Таким образом, результаты голосования могут определить, насколько свободно Трамп сможет реализовывать свои политические планы в течение последних двух лет президентства.

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В США ситуацию, когда президент представляет одну партию, а по крайней мере одну из палат Конгресса контролирует другая, называют "разделенным правительством". Для американской политической системы это не исключение, а обычная практика. Как объясняет директор Института американистики Владислав Фарапонов, даже если республиканцы проиграют выборы, это не приведет к политическому кризису, однако изменит расстановку сил в Вашингтоне.

"Это нормальный ход дел. Для них это не станет катастрофой. Промежуточные выборы — это показатель тенденций в развитии обеих партий: кто становится лидером, более заметным для общественности и т. д. Например, у демократов сейчас есть лидер меньшинства в Палате представителей. Если они победят, то он станет спикером. А спикер — это третье лицо в государстве", — пояснил Фокусу эксперт.

Речь идет о нынешнем лидере демократического меньшинства Хакиме Джеффрисе, который в случае победы партии может возглавить Палату представителей. Это позволит демократам контролировать повестку дня палаты, руководить её комитетами и проводить парламентские расследования. Для Трампа такой сценарий будет означать, что продвигать законодательные инициативы без договоренностей с оппозицией станет значительно сложнее.

Поражение республиканцев может заставить Трампа изменить риторику

Дональд Трамп уже попадал в ситуацию, когда Конгресс частично переходил под контроль его политических оппонентов. На промежуточных выборах 2018 года, во время первого президентского срока, республиканцы утратили большинство в Палате представителей, однако сохранили контроль над Сенатом. На этот раз для Трампа ставки другие: он находится на втором президентском сроке, а значит, речь идет не только о возможности реализовать политические планы, но и о том, какое наследие он оставит после себя.

"Утверждать, что это (потеря республиканцами большинства) радикально повлияет на Трампа, наверное, не стоит. Но, конечно, это не очень желательный для него вариант. Он хотел, чтобы этого не произошло, ведь это дополнительный рычаг давления, это лишает его одного из козырей. Думаю, он тогда может сократить количество своих публичных выступлений, больше сосредоточиться на вопросах, которые не будут вызывать столь полярную, раздраженную реакцию американцев", — считает эксперт.

По прогнозу Фарапонова, в случае поражения республиканцев Трамп может изменить акценты в своей публичной риторике. Вместо спорных внутриполитических инициатив президент будет чаще напоминать о своих достижениях и уделять больше внимания международным вопросам, в тонкостях которых, по словам эксперта, американские избиратели ориентируются хуже.

"Голубая волна" против Трампа: грозят ли президенту расследования и судебные тяжбы

Политика Дональда Трампа во время второго президентского срока стала ещё более жёсткой и непредсказуемой. Как считает директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик, авантюризм, популизм и демагогия, присущие его первому сроку, теперь проявляются ещё сильнее — фактически "на стероидах".

В то же время результаты промежуточных выборов остаются непредсказуемыми. По словам Дубовика, несмотря на сдвиг политических настроений в пользу демократов, во многих избирательных округах ситуация до сих пор остается неопределенной, а социологические опросы могут содержать погрешности. Поэтому превратится ли возможный успех демократов в настоящую "голубую волну", покажет только голосование.

"Шансы демократов выглядят неплохо, особенно в Палате представителей. Что касается Сената, то здесь всё сложнее, но в последнее время я вижу много прогнозов, что даже там демократы могут завоевать большинство. Один из возможных вариантов там, кстати, — это 50 на 50. Тогда голос вице-президента Венса станет решающим", — говорит эксперт.

В случае равного распределения мест в Сенате (50 на 50) решающий голос вице-президента Джей Ди Венса позволит республиканцам сохранить контроль над палатой. В свою очередь, победа демократов в обеих палатах значительно затруднит для Трампа реализацию законодательных инициатив и утверждение отдельных кандидатур на государственные должности.

По оценке Дубовика, в случае поражения республиканцев Трампу придётся защищаться от усиленной критики, парламентских слушаний и возможных расследований. В то же время президент вряд ли будет публично признавать свои ошибки: как отмечает эксперт, для самого Трампа и его электората он всегда должен оставаться правым.

Отдельным источником напряженности могут стать споры по поводу результатов голосования. По мнению Дубовика, в случае нежелательного для республиканцев исхода выборов Трамп может прибегнуть к судебному обжалованию отдельных спорных вопросов. Такие дела при наличии юридических оснований потенциально могут дойти и до Верховного суда США.

Не менее важным станет вопрос о том, какую тактику выберут сами демократы. Дубовик предполагает, что одним из направлений системной критики Белого дома может стать внешняя политика, в частности нежелание администрации Трампа усиливать поддержку Украины и давление на Россию.

Шанс для Украины или новые проблемы: что изменит победа демократов

Для Украины победа демократов на промежуточных выборах в США может открыть новые возможности, но не гарантирует увеличения американской помощи. Даже если оппозиция получит контроль над обеими палатами Конгресса, Трамп сохранит значительные полномочия во внешней политике и право президентского вето. В то же время демократы смогут активнее поднимать вопрос о военной поддержке Киева, влиять на бюджетные решения и требовать от администрации объяснений относительно её политики в отношении России.

По словам руководителя Института американистики Владислава Фарапонова, независимо от результатов выборов Украина должна продолжать сотрудничать с представителями обеих партий. Ведь конгрессмены, последовательно поддерживающие Киев, работают в законодательном органе не первый год и могут сохранить свои места после выборов. Впрочем, некоторые из них, отмечает эксперт, могут быть более осторожными в публичных высказываниях.

Уже 3 января 2027 года начнёт работу новый созыв Конгресса. Поэтому украинской стороне важно заранее налаживать диалог как с демократами, так и с республиканцами, чтобы законодательные инициативы по поддержке Украины были подготовлены к началу его работы. Ведь изменение политического баланса в Вашингтоне само по себе не гарантирует Киеву новых пакетов помощи — о них всё равно придётся договариваться.

Напомним, что промежуточные выборы в США проходят каждые два года: избираются члены Палаты представителей и треть Сената. Процент американцев, участвующих в них, ниже, чем при голосовании за президента, и составляет примерно 40 %. Сегодня электорат США, в частности, обеспокоен вопросами стоимости топлива, войной в Иране, жесткой миграционной политикой президента, что может повлиять на рейтинги Республиканской партии во время выборов в ноябре.

Сообщество MAGA может призвать Трампа объявить военное положение в США, если Республиканская партия не получит большинства в Конгрессе, назвав это "фальсификацией" выборов. Активисты считают необходимым заранее отработать план действий на такой случай. Лидер США, кстати, до сих пор настаивает на том, что президентские выборы 2020 года выиграл он, а не Джо Байден, указывая на фальсификации.