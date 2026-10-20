Блакитна хвиля накриває Трампа: чим загрожує президенту США реванш демократів

До проміжних виборів у США лишаються лічені тижні, і для Трампа це може стати першим серйозним політичним дзвінком у його другій каденції. Якщо республіканці втратять більшість хоча б в одній з палат Конгресу, Білий дім отримає не лише "розділений уряд", а й нові проблеми — від удару по позиціях самого Трампа до жорсткішої дискусії про підтримку України. Фокус з'ясував, чим може обернутися для Вашингтона і Києва можливий реванш демократів.

Дональд Трамп ризикує втратити один із головних політичних козирів — підтримку республіканської більшості в Конгресі. До проміжних виборів 3 листопада залишається два тижні, а демократи розраховують повернути контроль щонайменше над Палатою представників. Якщо це станеться, Білому дому доведеться мати справу з опозицією, яка зможе блокувати законодавчі ініціативи президента, ініціювати розслідування та посилювати тиск через його політику щодо України.

Сьогодні республіканці зберігають контроль над обома палатами Конгресу, однак їхня перевага невелика. За даними Reuters, станом на 19 жовтня у Палаті представників вони мають 218 місць проти 214 у демократів, а в Сенаті — 53 проти 47. Щоб змінити баланс сил, демократам необхідно отримати чистий приріст чотирьох мандатів у кожній палаті. Відтак результати голосування можуть визначити, наскільки вільно Трамп зможе реалізовувати свої політичні плани протягом останніх двох років президентства.

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У США ситуацію, коли президент представляє одну партію, а щонайменше одну з палат Конгресу контролює інша, називають "розділеним урядом". Для американської політичної системи це не виняток, а звична практика. Як пояснює голова Інституту американістики Владислав Фарапонов, навіть якщо республіканці програють вибори, це не означатиме політичної кризи, проте змінить розстановку сил у Вашингтоні.

"Це нормальний порядок речей. Це не буде для них катастрофою. Проміжні вибори — вони про тенденції в розвитку обох партій: хто стає лідером, більш видимим для публіки й т.д. Наприклад, у демократів зараз є лідер меншості у Палаті представників. Якщо вони переможуть, то він стане спікером. А спікер — це третя особа в державі", — пояснив Фокусу експерт.

Йдеться про нинішнього лідера демократичної меншості Хакіма Джеффріса, який у разі перемоги партії може очолити Палату представників. Це дозволить демократам контролювати порядок денний палати, керувати її комітетами та проводити парламентські розслідування. Для Трампа такий сценарій означатиме, що просувати законодавчі ініціативи без домовленостей з опозицією стане значно складніше.

Поразка республіканців може змусити Трампа змінити риторику

Дональд Трамп уже опинявся в ситуації, коли Конгрес частково переходив під контроль його політичних опонентів. На проміжних виборах 2018 року, під час першої президентської каденції, республіканці втратили більшість у Палаті представників, проте зберегли контроль над Сенатом. Цього разу ставки для Трампа інші: він перебуває на другому президентському терміні, а отже, йдеться не лише про можливість реалізувати політичні плани, а й про те, яку спадщину він залишить після себе.

"Стверджувати, що це (втрата республіканцями більшості) радикально впливатиме на Трампа, напевно, не варто. Але, звісно, це не дуже бажаний для нього варіант. Він хотів, аби цього не було, це додатковий важіль тиску, це забирає у нього один із козирів. Думаю, він тоді може зменшити кількість своїх публічних виходів, більше концентруватися на питаннях, які не викликатимуть таку полярну, роздратовану реакцію американців", — вважає експерт.

За прогнозом Фарапонова, у разі поразки республіканців Трамп може змінити акценти у своїй публічній риториці. Замість суперечливих внутрішньополітичних ініціатив президент частіше нагадуватиме про власні досягнення та приділятиме більше уваги міжнародним питанням, у тонкощах яких, за словами експерта, американські виборці орієнтуються гірше.

"Блакитна хвиля" проти Трампа: чи загрожують президенту розслідування та судові суперечки

Політика Дональда Трампа під час другої президентської каденції стала ще жорсткішою та непередбачуванішою. Як вважає директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова Володимир Дубовик, авантюризм, популізм і демагогія, притаманні його першому терміну, тепер проявляються ще сильніше — фактично "на стероїдах".

Водночас результати проміжних виборів залишаються непередбачуваними. За словами Дубовика, попри зміщення політичних настроїв на користь демократів, у багатьох виборчих округах ситуація досі невизначена, а соціологічні опитування можуть містити похибки. Тож чи перетвориться можливий успіх демократів на справжню "блакитну хвилю", покаже лише голосування.

"Шанси демократів виглядають непогано, особливо щодо Палати представників. Говорячи про Сенат, тут все складніше, але останнім часом бачу багато прогнозів, що навіть там демократи можуть перехопити більшість. Один з можливих варіантів там, до речі, це 50 на 50. Тоді голос віцепрезидента Венса буде вирішальним", — каже експерт.

У разі розподілу місць у Сенаті 50 на 50 вирішальний голос віцепрезидента Джей Ді Венса дозволить республіканцям зберегти контроль над палатою. Натомість перемога демократів в обох палатах значно ускладнить для Трампа реалізацію законодавчих ініціатив та затвердження окремих кандидатур на державні посади.

За оцінкою Дубовика, у випадку поразки республіканців Трампу доведеться захищатися від посиленої критики, парламентських слухань і можливих розслідувань. Водночас президент навряд чи публічно визнаватиме власні помилки: як зазначає експерт, для самого Трампа та його електорату він завжди має залишатися правим.

Окремим джерелом напруження можуть стати суперечки щодо результатів голосування. На думку Дубовика, у разі небажаного для республіканців підсумку виборів Трамп може вдатися до судового оскарження окремих спірних питань. Такі справи за наявності юридичних підстав потенційно можуть дійти й до Верховного суду США.

Не менш важливим стане питання, яку тактику оберуть самі демократи. Дубовик припускає, що одним із напрямів системної критики Білого дому може стати зовнішня політика, зокрема небажання адміністрації Трампа посилювати підтримку України та тиск на Росію.

Шанс для України чи нові проблеми: що змінить перемога демократів

Для України перемога демократів на проміжних виборах у США може відкрити нові можливості, але не гарантує збільшення американської допомоги. Навіть якщо опозиція отримає контроль над обома палатами Конгресу, Трамп збереже значні повноваження у зовнішній політиці та право президентського вето. Водночас демократи зможуть активніше порушувати питання військової підтримки Києва, впливати на бюджетні рішення та вимагати від адміністрації пояснень щодо її політики стосовно Росії.

За словами голови Інституту американістики Владислава Фарапонова, незалежно від результатів виборів Україна має продовжувати співпрацювати з представниками обох партій. Адже конгресмени, які послідовно підтримують Київ, працюють у законодавчому органі не перший рік і можуть зберегти свої місця після виборів. Утім, деякі з них, зауважує експерт, можуть бути обережнішими у публічних висловлюваннях.

Уже 3 січня 2027 року розпочне роботу нове скликання Конгресу. Тому українській стороні важливо заздалегідь налагоджувати діалог і з демократами, і з республіканцями, щоб законодавчі ініціативи щодо підтримки України були підготовлені до початку його роботи. Адже зміна політичного балансу у Вашингтоні сама по собі не гарантує Києву нових пакетів допомоги — за них усе одно доведеться домовлятися.

Нагадаємо, що проміжні вибори в США відбуваються кожні два роки: обираються члени Палати представників і третина Сенату. Відсоток американців, які беруть участь в них, є меншим порівняно з голосування за президента і становить орієнтовно 40%. Сьогодні електорат США зокрема хвилюють питання вартості пального, війна в Ірані, жорстка міграційна політика президента, що може мати вплив на рейтинги Республіканської партії під час виборів у листопаді.

MAGA-спільнота може закликати Трампа оголосили воєнний стан в США, якщо Республіканська партія не отримає більшість у Конгресі, назвавши це "фальсифікацією" виборів. Активісти вважають за потрібне завчасно відпрацювати план дій у такому випадку. Лідер США, до слова, досі наполягає на тому, що він виграв президентські вибори у 2020 році, а не Джо Байден, наголошуючи на фальсифікації.