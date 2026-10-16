Трампа закликають запровадити воєнний стан, якщо результати виборів "сфальсифікують", — Axios

Впливові прихильники руху MAGA закликають президента США Дональда Трампа розглянути надзвичайні заходи, зокрема запровадження воєнного стану в країні. Такі заходи треба запровадити, якщо їх не влаштує результат проміжних вибрів у США у листопаді.

У матеріалі Axios йдеться, що воєнний стан пропонується ввести, якщо вибори, неа думку MAGA-спільноти "сфальсифікують", тобто Трамп та його партія не переможуть. Деякі активісти також пропонують конфіскувати бюлетені та виборче обладнання або призупинити голосування, хоча доказів майбутніх масштабних фальсифікацій немає.

Як зазначає Axios, деякі з цих ініціатив виходять далеко за межі повноважень президента США. Водночас активісти, які їх просувають, мають доступ до Трампа, що робить їхні заяви важливими для розуміння настроїв у його політичному оточенні.

Друг Трампа заговорив про воєнний стан

Видання повідомляє, що під час відеоконференції для активістів MAGA, яку транслювали на платформі Rumble, учасники обговорювали можливі порушення на листопадових виборах і закликали заздалегідь підготувати заходи реагування. Пітер Тіктін, адвокат і друг дитинства Трампа, заявив, що в разі чергових, за його словами, сфальсифікованих виборів може знадобитися воєнний стан.

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"Їм, ймовірно, доведеться конфіскувати бюлетені та виборче обладнання, щоб переконатися, що ми зможемо розібратися в цьому, перш ніж щось станеться далі", — сказав Тіктін.

Інший учасник обговорення, Грегорі Стенстром, який свідчив про ймовірні порушення під час виборів у Пенсильванії у 2020 році, виступив за можливе призупинення голосування через проблеми безпеки.

Як альтернативу він запропонував використати Закон про надзвичайні ситуації в країні, щоб змусити штати змінити порядок проведення виборів.

Чи може Трамп запровадити воєнний стан і зупинити вибори

Юридичні можливості президента США щодо втручання у виборчий процес обмежені Конституцією та федеральними законами. Дерек Тіслер, радник із питань виборів і урядової програми Центру Бреннана, наголосив, що надзвичайні повноваження не дають президенту необмеженої свободи дій.

"Надзвичайні повноваження — це не просто карт-бланш для президента, щоб він міг робити все, що забажає. Президент все ще повинен діяти в рамках Конституції та статутів, встановлених Конгресом", — пояснив він.

За його словами, існують кілька ключових обмежень.

Дата виборів. Час проведення федеральних виборів визначає Конгрес. Президент не може одноосібно перенести проміжні вибори.

Порядок голосування та підрахунку. Штати організовують виборчі процеси відповідно до федерального законодавства. Трамп не може просто наказати провести загальнонаціональний ручний перерахунок голосів або замінити виборче обладнання.

Надзвичайні повноваження. Оголошення надзвичайного стану не дозволяє президенту скасувати виборчі закони штатів або обійти конституційні обмеження.

Воєнний стан. Сам по собі він не наділяє президента повноваженнями захоплювати контроль над виборчими матеріалами чи скасовувати федеральні та місцеві закони про вибори.

Отже, навіть якщо Трамп оголосить про надзвичайну загрозу виборчому процесу, це не означатиме автоматичного отримання ним права зупинити голосування або змінити правила підрахунку голосів у всіх штатах, наголошують в Axios.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Росія почала нову кампанію проти США перед виборами. За оцінками американських посадовців, Москва використовує соцмережі та ШІ, щоб посилити конфлікти та впровадити дезінформацію.

Згодом стало відомо, чого очікувати після перемоги демократів на виборах у США. Блогер Роман Шрайк вважає, що з отриманням демократами більшості в Палаті представників Трампу очевидно загрожує третій імпічмент.