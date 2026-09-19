Фейки, ШІ та політичний хаос: Росія почала нову кампанію перед виборами США — NYT

Розвідка США попереджає про нову кампанію впливу рф напередодні листопадових проміжних виборів у США. За оцінками американських посадовців, Москва використовує соцмережі та ШІ, щоб посилити конфлікти та впровадити дезінформацію.

За даними американських чиновників, головна мета Кремля — впливати на те, що американці бачать в інтернеті, поширюючи провокативний та сфабрикований політичний контент. Про це пише The New York Times.

Нова кампанія нагадує операції, які Росії приписували під час американських виборів після 2016 року. Цього разу Москва активно використовує можливості ШІ для створення та масштабування фальшивого контенту.

Одним із прикладів стало підроблене відео, в якому акторці Джеймі Лі Кертіс приписали критику демократів щодо питань трансгендерності. Її представниця спростувала заяву, однак фейковий допис у X встиг зібрати майже 200 тисяч переглядів.

Видео дня

Дослідники також зафіксували відео, стилізовані під матеріали CNN, BBC та The New York Times. У них поширювали необґрунтовані звинувачення щодо американських політиків, зокрема кандидатів від Демократичної партії.

Цілі та задум Кремля: хто реалізує і в чому ціль РФ

За даними ЗМІ, за останньою хвилею стоїть пов’язана з Кремлем операція Operation Overload, яку також називають Matryoshka. Її учасники імітують відомі медіа та створюють фальшиві матеріали, розраховані на подальше поширення у соцмережах.

За останній тиждень дослідники виявили дві хвилі такої активності у X та Bluesky. Експерти переконані, що компанія скоро "набере обертів", а в Кремлі "навряд чи зупиняться".

Нинішня операція має паралелі з втручанням РФ у вибори 2016 року, коли спецслужби США заявили, що Путін наказав провести кампанію впливу проти Гілларі Клінтон та на користь Дональда Трампа. Пізніше ці висновки підтримало розслідування Сенатського комітету з розвідки.

За оцінками американських посадовців, чинна кампанія поки є менш масштабною та скоординованою, адже Кремль традиційно приділяє більше уваги президентським виборам у США. Нова активність демонструє, що російська інфраструктура інформаційного впливу продовжує діяти.

Американські посадовці також стежать за можливими операціями Китаю та Ірану, передбачаючи посилення активності Пекіна та Тегерана. Та основну увагу в цьому матеріалі приділено саме активності, пов’язаній із РФ, резюмується в матеріалі ЗМІ.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Мін'юст США викрив російську агентурну мережу. Агенти вербували людей в європейських країнах, які підтримують Україну, задля терактів по світу та вбивства російського дисидента на території США.

Згодом стало відомо, що Трамп побоється власного імпічменту. 47-й президент США переконаний, що йому можуть оголосити імпічмент у випадку перемоги демократів.