Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення проти п'ятьох учасників агентурної мережі, яка пов'язана з російськими спецслужбами. Агенти вербували людей в європейських країнах, які підтримують Україну, задля терактів по світу та вбивства російського дисидента на території США.

Усіх п'ятьох учасників мережі обвинувачують у змові з метою фінансування тероризму, а трьох із них — у змові з метою замовного вбивства. Про це йдеться у пресрелізі, опублікованому на сайті Мін'юсту США 15 вересня.

В обвинувальному висновку зазначено, що мережа платила та намагалася платити особам у США та інших країнах за проведення передоперативного спостереження та здійснення цілеспрямованих вбивств, а також замовляла спільникам вчинення та спробу вчинення терористичних актів проти цивільної та військової інфраструктури в європейських країнах, які пов'язані з Україною.

Зазначається, що учасники поки перебувають на волі. За інформацією Мін'юсту, мережа діє щонайменше з 2024 року.

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Видання ABC News пише, що генеральний прокурор США Тодд Бланш оголосив обвинувачення у цій справі під час пресконференції в Рожевому саду Білого дому. У обвинувальному акті було згадано імена трьох ймовірних "високопоставлених" членів мережі, а також двох ймовірних вербувальників для цієї групи.

Повідомляється також, що влітку 2026 року мережа завербувала громадянина Венесуели, який проживає в США, для стеження та вбивства відомого російського дисидента, який, на їхню думку, працював у Вашингтоні.

Нагадаємо, у серпні у Польщі спецслужби Російської Федерації планували убивство громадянина США українського походження.

Також раніше у Канаді розсекретили агента ФСБ, який щодня лопав синьо-жовті кульки біля посольства РФ.