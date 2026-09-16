Минюст США раскрыл российскую агентурную сеть: она готовила убийства и террористические акты по всему миру

Министерство юстиции США предъявило обвинения пяти участникам агентурной сети, связанной с российскими спецслужбами. Агенты вербовали людей в европейских странах, поддерживающих Украину, для совершения террористических актов по всему миру и убийства российского диссидента на территории США.

Всех пятерых участников сети обвиняют в сговоре с целью финансирования терроризма, а троих из них — в сговоре с целью заказного убийства. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Минюста США 15 сентября.

В обвинительном заключении указано, что сеть платила и пыталась платить лицам в США и других странах за проведение предоперативной слежки и совершение целенаправленных убийств, а также поручала сообщникам совершение и покушение на совершение террористических актов против гражданской и военной инфраструктуры в европейских странах, связанных с Украиной.

Отмечается, что участники пока находятся на свободе. По данным Минюста, сеть действует как минимум с 2024 года.

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Издание ABC News сообщает, что генеральный прокурор США Тодд Бланш огласил обвинения по этому делу во время пресс-конференции в Розовом саду Белого дома. В обвинительном акте были упомянуты имена трёх предполагаемых "высокопоставленных" членов сети, а также двух предполагаемых вербовщиков для этой группы.

Сообщается также, что летом 2026 года эта сеть завербовала гражданина Венесуэлы, проживающего в США, для слежки и убийства известного российского диссидента, который, по их мнению, работал в Вашингтоне.

Напомним, что в августе в Польше спецслужбы Российской Федерации планировали убийство гражданина США украинского происхождения.

Кроме того, ранее в Канаде раскрыли личность агента ФСБ, который ежедневно лопал сине-желтые шарики возле посольства РФ.