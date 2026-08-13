"За миг до преступления": в Польше РФ хотела убить мужчину, угрожавшего режиму Путина (видео)

В Польше спецслужбы Российской Федерации планировали убийство гражданина США украинского происхождения, сообщили СМИ. Причина убийства — угроза режиму диктатора Путина. Исполнителя задержали за мгновение до совершения преступления. Что известно о покушении в Польше, которое в последний момент предотвратили бойцы Агентства внутренней безопасности (ABW)?

Задержание преступника произошло ещё 7 августа, говорится в материале СМИ RMF24. При этом СМИ ссылается на пресс-конференцию премьер-министра Польши Дональда Туска, которая состоялась днём 13 августа. Россияне пытались убить поставщика оружия в Украину и для этого завербовали гражданина РФ, заявил чиновник. При этом СМИ сообщило, что речь идет о "29-летнем жителе Донбасса". Преступление должно было произойти в Варшаве, но Агентство внутренней безопасности Польши вовремя выявило злоумышленника.

Покушение в Польше — Туск о происшествии, см. 6:05

"Задача [завербованного мужчины] — убить гражданина США и Украины здесь, в Варшаве. Это гражданин, имеющий два паспорта. Он представлял угрозу для режима Путина, и в последнюю минуту, благодаря действиям Агентства внутренней безопасности и полиции, этой казни и нападению удалось предотвратить", — сказал Туск.

Відео дня

Польский премьер поблагодарил американские спецслужбы за помощь. При этом он отказался называть имена людей, фигурирующих в деле о покушении. Туск подчеркнул, что это первый случай, когда РФ попыталась напасть на гражданина США в стране-члене НАТО.

"Нам приходится исходить из того, что режим Путина будет пытаться устранить людей, которые по разным причинам являются неудобными в разных частях мира", — прозвучало во время встречи с журналистами.

Покушение в Польше — подробности

Тем временем СМИ RMF24 опубликовало дополнительную информацию о покушении в Польше, полученную от представителей спецслужб и силовых структур. Журналисты сообщили, что задержание произошло в районе Мокотув на улице Волоской, и отметили, что речь идет о жителе Донбасса. В операции принимали участие несколько спецподразделений, в том числе — Департамент по борьбе с криминальным терроризмом, Главного управления полиции Варшавы и управление по борьбе с терроризмом.

"Следователи говорят, что, скорее всего, это был приказ, продиктованный политическими мотивами", — говорится в материале.

Источники СМИ сообщили, что сначала задержание планировалось провести в квартире, но когда спецназовцы ворвались туда, фигурант сбежал. Впрочем, его всё же задержали позже на улице. Мужчину арестовали, и он будет находиться под стражей три месяца.

Фотографии и видео по делу о покушении в Польше СМИ и силовые структуры пока не публиковали. Соответствующей информации нет на ресурсах Агентства внутренней безопасности, хотя днями ABW предоставляло информацию о белорусе, который пытался совершить теракт под Люблином. Между тем несколько слов об инциденте сказал министр внутренних дел Польши Томаш Симоняк: он подтвердил попытку россиян убить американца украинского происхождения.

Покушение в Польше — Симоняк об инциденте Фото: Скриншот

Отметим, что Фокус писал о другой попытке покушения на производителя оружия для Украины. О подготовке к покушению сообщило немецкое СМИ. Выяснилось, что был разоблачен мужчина, который следил за домом предпринимателя-производителя дронов для ВСУ.

Напоминаем, что в августе в Лейпциге российский дрон не взорвал самолет, загруженный боеприпасами для Украины.