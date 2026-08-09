После атаки дрона в Лейпциге: Германия признает рост "гибридных угроз", намекая на РФ

Правительство ФРГ признало, что Германия практически ежедневно сталкивается с гибридными атаками. Глава МВД Александр Добриндт отмечает, что ряд государств предпринимает такие действия против его страны.

Добриндт признает, что иностранные государства стремятся политически и социально подавить Германию, сея в стране страх. Об этом он рассказал изданию Bild am Sonntag.

"Мы не находимся в состоянии войны, но каждый день становимся мишенью гибридной войны. Шпионаж, саботаж, кибератаки или скрытые операции иностранных государств, направленные на дестабилизацию Германии или нанесение прямого ущерба, — это наша постоянная реальность", — сказал чиновник.

Он не назвал конкретный список стран, о которых идет речь. Однако агентство Reuters отмечает, что интервью политика было опубликовано в тот момент, когда на востоке Германии в аэропорту Лейпцига произошел инцидент с неизвестным дроном, начиненным взрывчаткой.

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В то же время некоторые немецкие законодатели указали на возможную причастность России к этой диверсии. Хотя посольство РФ категорически отрицает свою причастность к событиям, называя их "сфабрикованной провокацией", которая является очередным примером "обвинений в адрес России без каких-либо доказательств".

За несколько дней до интервью сам Добриндт назвал инцидент в Лейпциге "сценарием гибридной атаки". При этом он оставил открытым вопрос о том, какие именно страны подозреваются в совершении диверсии в Лейпциге.

Между тем в Бундесвере (Вооруженные силы Германии — прим. ред.) сообщили, что заметили два дрона над территорией немецкой военной базы в Мехернисе, в западной земле Северный Рейн-Вестфалия. Глава МВД Добриндт подчеркнул необходимость расширения исследований в сфере дронов в Германии в качестве части мер реагирования на новые угрозы после этого инцидента.

Ранее "Фокус" сообщал о том, как возле украинского Ан-124 в Германии обнаружили дрон со взрывчаткой. Из-за этого инцидента полеты временно приостановили, а на место вызвали саперов.

Впоследствии стало известно, что дрон в аэропорту Лейпцига был российским. Представитель Министерства обороны США в Европе добавил, что БПЛА был российского происхождения и был заполнен взрывчаткой военного назначения.