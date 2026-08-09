Після атаки дрона в Лейпцигу: Німеччина визнає наростання "гібридних загроз", натякаючи на РФ

Уряд ФРН визнав, що Німеччина практично щодня стикається з гібридними атаками. Глава МВС Александер Добріндт вказує, що низка держав здійснює такі дії проти його країни.

Добріндт визнає, що іноземні держави прагнуть політично й соціально придушити Німеччину, сіючи в країні страх. Про це розповів виданню Bild am Sonntag.

"Ми не перебуваємо у стані війни, але щодня стаємо мішенню гібридної війни. Шпигунство, саботаж, кібератаки чи приховані операції іноземних держав, спрямовані на дестабілізацію Німеччини або завдання прямої шкоди, — це наша постійна реальність", — сказав посадовець.

Він не повідомив конкретний список країн, про які йде мова. Однак Reuters вказує, що інтерв'ю політика вийшло тоді, коли стався інцидентна сході ФРН у аеропорту Лейпцига з невідомим дроном, начиненим вибухівкою.

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Водночас деякі німецькі законодавці вказали на можливу причетність Росії до цієї акції диверсії. Хоча посольство РФ категорично відкидає свою причетність до подій, називаючи її "сфабрикованою провокацією", яка є черговим прикладом "звинувачень на адресу Росії без жодних доказів".

За кілька днів до інтерв'ю сам Добріндт назвав інцидент у Лейпцигу "сценарієм гібридної атаки". Водночас він залишив питання відкритим, які саме країни підозрюються у вчиненні диверсії в Лейпцигу.

Тим часом у Бундесвері (Збройні сили Німеччини — ред.) повідомили, що помітили два дрони над територією німецької військової бази в Мехернісі, у західній землі Північний Рейн-Вестфалія. Очільник МВС Добріндт наголосив на розширенні досліджень у сфері дронів у Німеччині як частину відповіді на нові загрози після цього інциденту.

Раніше Фокус повідомляв про те, як біля українського Ан-124 у Німеччині виявили дрон із вибухівкою. Через інцидент польоти тимчасово зупинили, а на місце викликали саперів.

Згодом стало відомо, що дрон в аеропорту Лейпцига був російським. Представник Міністерства оборони США в Європі додав, що БПЛА був російського походження і був наповнений вибухівкою військового призначення.