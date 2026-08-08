Дрон, який намагалися підірвати в аеропорту Лейпцига, був російським, — CNN

Безпілотник із вибухівкою, виявлений в аеропорту Лейпцига, належав російським спецслужбам, повідомив представник Міністерства оборони США в Європі. За його словами, він був наповнений вибухівкою військового призначення.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добріндт заявляв, що знайдений дрон може бути пов’язаний з "іноземними державами", але не уточнив, з якими саме. Однак у США дійшли висновку, що БПЛА, начинений вибухівкою, належав російській розвідці. Представник Міністерства оборони США в Європі заявив, що в безпілотнику була вибухівка військового призначення, повідомляє CNN.

Дрон із вибухівкою помітили між вантажними літаками української авіакомпанії "Антонов" в аеропорту Лейпцига близько опівночі в середу. Згідно зі звітом, він завис на невеликій висоті, а потім "зіткнувся" з одним із співробітників аеропорту й впав на землю. Система захисту в аеропорту дрона не виявила — за даними слідчих, безпілотник могли спеціально модифікувати. Один із Ан-124, поруч із яким було виявлено БПЛА, був завантажений боєприпасами.

Відео дня

"Виявлення безпілотників, загрози з боку безпілотників, зокрема в гібридному контексті, — це те, що нам відомо з минулого. Те, що безпілотник, озброєний вибухівкою, перебуває в аеропорту, є новим сценарієм загрози", — заявив журналістам міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добріндт.

7 серпня відбулося засідання Ради національної безпеки Німеччини на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцем для обговорення інциденту в аеропорту Лейпцига.

Згідно з трьома джерелами, останні оцінки американської розвідки вказують на те, що Володимир Путін може спробувати перевірити рішучість НАТО, розпочавши обмежений напад на країну-союзницю протягом наступних кількох років.

За словами джерел, у розвідувальних звітах викладено кілька можливих сценаріїв ескалації з боку Росії, починаючи від кібератаки і закінчуючи дрібномасштабним вторгненням, спрямованим на підрив єдності НАТО та прихильності до статті 5, яка передбачає, що напад на одного члена є нападом на всіх.

Хоча питання про те, як і коли Путін може це зробити, залишається відкритим, одне з джерел заявило, що він, найімовірніше, якимось чином загострить ситуацію, націлившись на країни Балтії або Польщу.

Нагадаємо, вранці 8 серпня невідомий дрон вибухнув на території Болгарії. Безпілотник увійшов у повітряний простір країни з боку Румунії.

Тим часом стало відомо, що в Німеччині після інциденту з дроном та українським вантажним літаком тривають пошуки уламків можливого другого дрона.