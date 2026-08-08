Дрон, который хотели взорвать в аэропорту Лейпцига, был российским, — CNN

Обнаруженный в аэропорту Лейпцига беспилотник со взрывчаткой принадлежал российским спецслужбам, сообщил представитель Минобороны США в Европе. По его словам, он был начинен взрывчаткой военного назначения.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявлял, что найденный дрон может быть связан с "иностранными державами", но не уточнил, с какими именно. Но в США пришли к выводу, что БПЛА, начиненный взрывчаткой , принадлежал российской разведке. Представитель Министерства обороны США в Европе сказал, что в беспилотнике была взрывчатка военного назначения, сообщает CNN.

Дрон со взрывчаткой заметили между грузовыми самолетами украинской авиакомпании "Антонов" в аэропорту Лейпцига около полуночи в среду. Согласно отчету, он завис на небольшой высоте, а затем "соприкоснулся" с одним из сотрудников аэропорта и упал на землю. Система защиты в аэропорту дрон не обнаружила — по данным следователей, беспилотник могли специально модифицировать. Один из Ан-124, рядом с которым был обнаружен БПЛА, был загружен боеприпасами.

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"Обнаружение беспилотников, угрозы со стороны беспилотников, в том числе в гибридном контексте, — это то, что нам известно из прошлого. То, что беспилотник, вооруженный взрывчаткой, находится в аэропорту, представляет собой новый сценарий угрозы", — заявил журналистам министр внутренних дел Германии Александр Добриндт.

7 августа состоялось заседание Совета национальной безопасности Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцем для обсуждения инцидента в аэропорту Лейпцига.

Согласно трем источникам, недавние оценки американской разведки указывают на то, что Владимир Путин может попытаться проверить решимость НАТО, начав ограниченное нападение на страну-союзника в течение следующих нескольких лет.

По словам источников, в разведывательных отчетах изложены несколько возможных сценариев эскалации со стороны России, начиная от кибератаки и заканчивая мелкомасштабным вторжением, направленным на подрыв единства НАТО и приверженности статье 5, которая гласит, что нападение на одного члена является нападением на всех.

Хоть вопрос о том, как и когда Путин может это сделать, остается открытым, один из источников заявил, что он, скорее всего, каким-то образом обострит ситуацию, нацелившись на страны Балтии или Польшу.

Напомним, утром 8 августа неизвестный дрон взорвался на территории Болгарии. Беспилотник вошел в воздушное пространство страны со стороны Румынии.

Тем временем стало известно, что в Германии после инцидента с дроном и украинским грузовым самолетом продолжают поиски частей возможного второго дрона.