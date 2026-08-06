Появились новые детали инцидента с украинским самолетом в Германии: в деле ищут второй дрон

В Германии после столкновения украинского грузового самолета с неизвестным объектом возле аэропорта Лейпцига продолжают поиски частей возможного второго дрона. После приземления в Ганновере на самолете обнаружили незначительные повреждения.

Об этом сообщил министр внутренних дел Саксонии Армин Шустер в эфире Ntv.

По его словам, следователи продолжают поиски обломков предположительно второго беспилотника. В Земельном уголовном ведомстве Саксонии уточнили, что поисковые работы возобновились утром на следующий день после инцидента.

Накануне правоохранители сообщили, что дрон со взрывчаткой обнаружили на южной взлетно-посадочной полосе аэропорта Лейпцига недалеко от украинского транспортного самолета Ан-124.

Из-за закрытия полосы грузовой самолет DHL был вынужден повторно набрать высоту, после чего, по данным следствия, мог столкнуться со вторым неизвестным летательным объектом.

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Самолет благополучно приземлился в Ганновере, где специалисты обнаружили незначительные повреждения. Расследование продолжается, и полиция не исключает версию о саботаже.

Напомним, в ночь на 5 августа в аэропорту Лейпцига возле украинского грузового самолета Ан-124 обнаружили дрон с взрывным устройством. В связи с этим работа аэропорта была временно приостановлена, а на место прибыли саперы для его обезвреживания.

Во время закрытия взлетно-посадочной полосы один из грузовых самолетов был вынужден совершить второй круг. После этого примерно в шести километрах от аэропорта он столкнулся с неизвестным объектом и впоследствии благополучно приземлился в Ганновере, где были обнаружены незначительные повреждения.

Полиция расследует инцидент как возможную диверсию. Правоохранителям пока не удалось установить личность оператора дрона, а после завершения первоочередных следственных действий работа аэропорта возобновилась.

В мае 2026 года директор Центра ООН по борьбе с терроризмом Мауро Миедико предупредил, что развитие беспилотных летательных аппаратов и технологий искусственного интеллекта повышает риски ядерного терроризма. Он отметил, что в будущем террористы могут использовать дроны для доставки так называемой "грязной бомбы". В то же время Миедико подчеркнул, что до сих пор не зафиксировано ни одного случая ядерного терроризма, хотя некоторые группировки, в частности "Аль-Каида", публично заявляли о подобных намерениях.