"Грязная бомба" на дроне: в ООН предупредили о новом риске ядерного терроризма

В ООН отметили, что новые технологии, вроде беспилотников и ИИ, увеличивают риск терроризма. И это потенциально увеличивает риск того, что самодельную ядерную бомбу на цель сбросит не живой человек, а дрон, которым будут управлять за сотни километров.

Широкое распространение новых технологий привело к тому, что риск ядерного терроризма "никогда не был так высок, как сегодня". Об этом заявил директор Центра ООН по борьбе с терроризмом Мауро Миедико в публикации ООН, пишет The Jerusalem Post.

"Террористические группы и отдельные лица гораздо активнее используют новые технологии. Террористические группы вербуют экспертов, в том числе специалистов по искусственному интеллекту, и мы видим применение дронов в террористических актах. Это потенциально повышает вероятность того, что они смогут запустить "грязную бомбу" с помощью дрона", — пояснил он.

Хотя эксперт ООН заявил, что до настоящего времени не было ни одного случая ядерного терроризма, он отметил, что террористические группы, такие как "Аль-Каида", открыто заявляли о своем намерении совершить подобное нападение.

Бывший заместитель советника по национальной безопасности Израиля, профессор Чак Фрейлих заявил, что, в отличие от многих террористических групп, "нигилистический" характер "Аль-Каиды" означает, что "будет практически невозможно удержать их" от фактического применения ядерного оружия, если они получат такие возможности.

Насчет ХАМАСа и "Хезболлы" эксперты не так уверены, но даже отдаленная вероятность такого инцидента делает его "серьезной угрозой".

Также эксперты считают, что Иран не будет передавать своим ставленникам ядерное оружие или компоненты для его создания. Так как это обернется против Тегерана и приведет к разрушительным последствиям, с которыми в Иране, вероятно, "никогда не захотят столкнуться".

Но Иран будет продолжать использовать свой ядерный потенциал в качестве страхового полиса или инструмента запугивания.

Хотя структура "Аль-Каиды" сократилась до рассредоточенной, децентрализованной сети франчайзинговых групп, согласно данным Центра по борьбе с терроризмом, в публикациях ООН за прошлые годы приводятся примеры кражи диоксида урана и его возможной контрабанды в страны с высокой концентрацией членов этой террористической группировки.

Миедико отметил, что ключевой мерой защиты от террористического ядерного инцидента станет присоединение всех государств-членов ООН к Международной конвенции о пресечении актов ядерного терроризма.

Комментарии Миедико прозвучали 17 мая, тогда же, когда беспилотники Ирана или одного из его ставленников нанесли удар по единственной атомной электростанции ОАЭ. ОАЭ осудили инцидент как "неспровоцированный террористический акт".

