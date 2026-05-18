Куба купила 300 дронов и готова применить их против кораблей США, — Axios

Американские власти оценивают потенциальную угрозу со стороны Кубы после того, как остров получил более 300 военных дронов из России и Ирана. В Вашингтоне обсуждают риски возможных ударов по военно-морской базе США и американским кораблям в регионе.

Куба приобрела более 300 военных беспилотников и недавно начала обсуждать планы по их использованию для атаки на американскую базу в заливе Гуантанамо, американские военные суда и, возможно, на район Ки-Вест, штат Флорида, в 145 км к северу от Гаваны, сообщает Axios согласно предоставленным изданию секретным разведывательным данным.

Разведывательные данные, которые могут стать поводом для военных действий США, показывают, что администрация Трампа рассматривает Кубу как угрозу из-за развития войны с использованием беспилотников и присутствия иранских военных советников в Гаване, заявил высокопоставленный чиновник США.

"Когда мы думаем о том, что эти типы технологий настолько близки друг к другу, и о ряде злоумышленников, от террористических групп до наркокартелей, от иранцев до русских, это вызывает беспокойство. Это растущая угроза", — сказал чиновник.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф в четверг посетил Кубу и прямо предостерег тамошних чиновников от участия в военных действиях. Он также призвал их отказаться от тоталитарного правительства, чтобы положить конец разрушительным санкциям США, сообщил Axios представитель ЦРУ.

"Директор Рэтклифф четко дал понять, что Куба больше не может служить платформой для противников, чтобы продвигать враждебные планы в нашем полушарии. Западное полушарие не может быть площадкой для наших противников", — сказал этот чиновник.

В среду Министерство юстиции планирует раскрыть обвинительный акт против фактического лидера Кубы Рауля Кастро за якобы приказ о сбивании в 1996 году двух самолетов, которыми руководила гуманитарная группа из Майами под названием "Братья на спасение". На этой неделе могут объявить о дополнительных санкциях против островного государства.

Почему США забеспокоились из-за кубинских дронов

Куба с 2023 года покупает ударные беспилотники "различных возможностей" у России и Ирана и размещает их в стратегических местах по всему острову, сообщают официальные лица США. По словам высокопоставленного американского чиновника, в течение последнего месяца кубинские чиновники обратились к России с просьбой получить больше беспилотников и военной техники.

Чиновник сослался на перехват разведывательных данных, которые также указывали на то, что кубинские разведчики "пытаются узнать, как Иран оказывал нам сопротивление". Россия и Китай имеют высокотехнологичные шпионские центры для сбора "радиоразведывательных данных" (так называемых SIGINT) на Кубе.

"Мы давно обеспокоены тем, что использование иностранным противником такого местоположения вблизи наших берегов является очень проблематичным", — заявил министр обороны Пит Хегсет конгрессмену Марио Диасу-Баларту, республиканцу из Майами, во время слушаний в Конгрессе во вторник. В ответ Диасу-Баларту, Хегсет также подтвердил соучастие Кастро в отдаче приказа о расстреле "Братьев-спасателей".

Посольство Кубы опубликовало письменное заявление на X, в котором не отрицало наличие у него ударных беспилотников.

"Как и любая страна, Куба имеет право защищать себя от внешней агрессии. Это называется самообороной, и она защищена международным правом и Уставом ООН. Те из США, кто стремится к покорению и, по сути, уничтожению кубинской нации через военную агрессию и войну, не теряют ни одного момента на придумывание поводов, создание и распространение лжи, а также искажение как чрезвычайной логической подготовки, необходимой для противостояния потенциальной агрессии", — говорится в заявлении.

Беспокойство относительно атак дронов на американские войска усилилось из-за использования Ираном беспилотных летательных аппаратов в ответ на атаки США, которые начались 28 февраля. Иранские беспилотники повредили американские базы на Ближнем Востоке, помогли закрыть Ормузский пролив и угрожали соседним государствам Персидского залива. Также Иранские войска нанесли ракетные атаки.

Россия и военные планы Кубы в отношении беспилотников

По оценкам американских чиновников, на стороне России во время ее вторжения в Украину воевало до 5000 кубинских солдат, и некоторые из них сообщили военному руководству острова об эффективности применения беспилотников. По оценкам американских чиновников, Россия заплатила правительству Кубы около 25 000 долларов за каждого солдата, развернутого в Украине.

"Они являются частью путинской мясорубки. Они изучают иранскую тактику. Это то, к чему мы должны готовиться", — сказал чиновник.

Режим Кастро ближе к падению, чем когда-либо, с момента захвата власти во время революции 1959 года, которая привела к конфликту с США, в значительной степени благодаря санкциям США и финансовым злоупотреблениям "марксистского" режима. Куба классифицируется США как государство-спонсор терроризма и считается "головой змеи", которая экспортирует революционный марксизм по всей Латинской Америке.

Один из бывших союзников Кубы, Николас Мадуро, был отстранен от власти во время рейда США 3 января. После устранения Мадуро США начали нормализовать отношения с Венесуэлой и узнали больше о программе кубинских беспилотников.

Американские чиновники не считают Кубу непосредственной угрозой. Но разведка США указывает на то, что военные чиновники острова обсуждали планы применения беспилотников на случай вспышки боевых действий, поскольку отношения с США продолжают ухудшаться.

Куба не имеет возможности закрыть Флоридский пролив так же, как Иран остановил судоходство в Ормузском проливе. Американские чиновники также не считают Кубу такой же военной угрозой, как это было во время Карибского ракетного кризиса 1962 года.

"Никто не волнуется насчет истребителей с Кубы. Даже непонятно, есть ли у них такой, который может летать. Но стоит отметить, насколько близко они находятся. Это не та реальность, с которой нам комфортно", — сказал высокопоставленный чиновник США.

