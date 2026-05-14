Блэкауты по 22 часа: на Кубе начались беспорядки из-за топливного кризиса (видео)

Министр энергетики Кубы заявил, что на "острове свободы" полностью закончились дизельное топливо и мазут. Поэтому включать свет станут еще реже, пока США продолжают блокаду.

На фоне этих новостей в Гаване вспыхнули протесты. В среду вечером жители вышли на улицы города, выкрикивая "включите свет", стуча кастрюлями и сковородками и поджигая кучи мусора. Сейчас на Кубе свет выключают на 22 часа и более и ситуация усугубляется, пишет The Guardian.

Куба сидит без света по 20 часов

Из-за американской блокады Куба переживает самые масштабные за последние десятилетия веерные отключения электроэнергии.

"У нас абсолютно нет мазута и дизельного топлива", — заявил министр энергетики Висенте де ла О Леви в эфире государственных СМИ, добавив, что национальная энергосистема находится в "критическом" состоянии, и признав, что "у нас нет запасов". Мазут — это продукт, получаемый в результате перегонки сырой нефти и используемый для выработки тепла или электроэнергии.

Протесты продолжались всю ночь, к 4 утра свет снова включили, протесты утихли. Но 14 мая ситуация в стране в целом оставалась критической: большая часть восточных районов Кубы по-прежнему оставалась без электричества.

Света на Кубе нет сутками

По словам Де ла О Леви, после того как топливо с российского танкера, прибывшего в апреле, закончилось, национальная энергосистема полностью работает на отечественной сырой нефти, природном газе и возобновляемых источниках энергии.

За последние два года Куба установила 1300 мегаватт солнечных электростанций, но большая часть этой мощности теряется из-за нестабильности энергосети в условиях дефицита топлива, что снижает эффективность и выработку электроэнергии. Хоть солнечные панели и были установлены, Кубе не хватает аккумуляторов, которые позволяют обеспечивать электроэнергией дома в ночное время.

Министр энергетики заявил, что Куба продолжает переговоры об импорте топлива, несмотря на блокаду, но отметил, что рост мировых цен на нефть и транспортные услуги на фоне войны США и Израиля с Ираном еще больше осложняет ситуацию.

"Куба открыта для всех, кто хочет продавать нам топливо", — сказал он.

США продолжают блокаду Кубы

Мало кто готов принять это предложение. Мексика и Венесуэла, главные поставщики топлива на Кубу, прекратили поставки с того момента, как президент США Дональд Трамп в январе 2026 года издал указ, угрожающий ввести пошлины на любую страну, которая продолжит поставки на остров.

С декабря только один крупный нефтяной танкер, "Анатолий Колодкин" под российским флагом, доставлял сырую нефть на Кубу . США заявили, что разрешили ему прорвать блокаду по гуманитарным соображениям. Вскоре после этого из кубинских тюрем было освобождено более 2000 заключенных.

На прошлой неделе ООН назвала топливную блокаду, введенную Трампом, незаконной, заявив, что она препятствует "праву кубинского народа на развитие, подрывая при этом его права на продовольствие, образование, здравоохранение, воду и санитарию".

В последнее время появились сообщения о том, что Трамп все больше разочаровывается отсутствием прогресса в переговорах США с правительством острова. За последние несколько недель сайты слежения зафиксировали многочисленные разведывательные полеты американских военных вблизи и над островом. И появились слухи, что Трамп, возможно, готовит военную операцию.

В марте Трамп заявил, что рассчитывает на то, что ему выпадет "честь взять Кубу". Но больше заявлений не делал.

При этом внук Фиделя Кастро живет достаточно комфортно даже в условиях кризиса и блэкаутов. У него есть ночной клуб и зарядные станции.