Пир во время чумы коммунизма: внук Фиделя Кастро показал свою шикарную жизнь (видео)

Сандро Кастро постит ролики из Гаваны, по которой катается на своих роскошных авто и поддерживает сделку с Дональдом Трампом. Потому что внук коммуниста Фиделя считает, что кубинцы хотят быть капиталистами.

Если Кастро — как их называют некоторые кубинцы — "королевская семья" острова, то Сандро Кастро, похоже, претендует на роль придворного шута. На Кубе, где регулярный доступ к интернету и даже к электричеству до сих пор считается роскошью, владелец кубинского ночного клуба Сандро Кастро – внук покойного лидера Фиделя Кастро – собрал более 158 000 подписчиков в Instagram благодаря своим скандальным роликам о беспечной жизни наследника революционной династии, пишет CNN, журналисты которого пообщались с Сандро.

"Представьте себе смесь "Сто лет одиночества" и "Семейки Кардашьян", — иронизируют репортеры.

Кто такой Сандро Кастро — что известно о внуке Фиделя

В отличие от остальных своих крайне замкнутых и часто скрытных родственников, Сандро открыто стремится к славе и известности, даже осмеливаясь подшучивать над коммунистическим правительством острова. Сандро Кастро — один из внуков Фиделя Кастро и Далии Сото дель Валле, школьной учительницы из центра острова, которая на протяжении десятилетий тайно жила с кубинским лидером.

Фидель Кастро слваился своей любовью к коммунизму, сигарам и женщинам Фото: РИА Новости

У супругов было пятеро сыновей: Алексис, Алекс, Алехандро, Антонио и Анхель. Фидель Кастро, никогда публично не раскрывал информацию о своей семье.

Алексис Кастро Сото дель Валле, отец Сандро и инженер-телекоммуникационщик, также пробовал себя в социальных сетях. Он публиковал в соцсетях воспоминания о своем детстве в известной семье, а также завуалированную критику недавних экономических решений кубинского правительства.

Но в 2024 году Алексис Кастро написал, что проходит "цифровую детоксикацию", и перестал публиковать посты.

Теперь эстафету принял его 33-летний сын.

"Я снимаю видео о напряженной и печальной ситуации", — сказал Сандро Кастро, имея в виду растущую напряженность между островом и администрацией Трампа, которая еще больше ускорила экономический коллапс Кубы.

"По крайней мере, я стараюсь сделать людей счастливыми, — говорит Кастро. — Вызвать у них улыбку. Я никогда не стану высмеивать ситуацию, от которой сам страдаю".

В своих постах Кастро дает редкую возможность заглянуть в жизнь, полную привилегий, невообразимую для большинства кубинцев, и время от времени критикует коммунистических аппаратчиков, сменивших его деда, умершего в 2016 году, и двоюродного деда Рауля, который ушел в отставку с поста президента в 2018 году.

Сандро Кастро, внук бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро, даже снялся в пародии, высмеивающей угрозу президента США Дональда Трампа захватить остров. В ролике он показал актера в светлом парике и красном галстуке, который изображал Трампа, явившегося к Кастро и попытался выкупить у него Кубу.

Сандро Кастро живет жизнью коммунистического принца

"Мы можем вести дела, потому что вы такой же шоумен и бизнесмен, как и я", — говорит фальшивый Трамп настоящему Кастро.

"Ты хочешь купить что?! — отвечает Кастро. — Успокойся!"

Куба больше не "Либре": что делают кубинские наемники в войне против Украины

Высмеивать угрозу Трампа захватить Кубу и усугубляющийся экономический кризис в стране было бы неуместно, если не опасно, в стране, которая предупреждала своих граждан о необходимости готовиться к войне.

Трудно представить, чтобы кому-либо, кроме Кастро, сошло с рук подобное.

Однако Сандро Кастро заявил, что он, как и многие другие кубинцы, сыт по горло тем, в каком направлении движется страна.

"Это так сложно. Ты сталкиваешься с тысячами проблем. За день может не быть электричества, воды. Товары не доставляются. Это так тяжело", — сказал Кастро об усугубляющемся кризисе, который вынудил некоторых кубинцев протестовать против правительства, а других — искать еду в мусорных контейнерах.

Сандро Кастро, внук бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро, показал журналистам свою квартиру, в которой, помимо прочего, установлена ​​бытовая техника иностранных марок и бесперебойно подается электричество, что недоступно многим жителям Кубы.

Сандро Кастро - внук Фиделя Кастро Фото: Соцсети

На фоне энергетического кризиса, охватившего весь остров, споры о том, насколько сильно Кастро на самом деле страдает, потягивая охлажденное кубинское пиво Cristal и питая свою современную холостяцкую квартиру аккумуляторным генератором EcoFlow, вероятно, только усилят полемику вокруг представителя самой известной кубинской семьи.

Кастро утверждает, что он не так "богат как Дубай", что его семья не владеет особняками или яхтами, и говорит, что у него даже нет бензина для машины. Но в стране, где средняя зарплата составляет менее 20 долларов в месяц, Кастро, похоже, живет более чем неплохо. Даже когда экономика Кубы рушится, в социальных сетях для Кастро и его друзей вечеринка не прекращается.

Для кубинских эмигрантов, бежавших от революции 1959 года, он является символом вопиющего лицемерия, одним из потомков коммунистического лидера, который десятилетиями запрещал частную промышленность и выступал за политику жесткой экономии, но сам пользуется плодами капитализма.

Для ярых сторонников кубинской революции он — предатель пролетариата, наживающийся на своем революционном происхождении ради кликов и лайков.

Внук Фиделя Кастро грезит о капитализме

Сандро Кастро говорит, что он не миллионер и отрицает, что его семейные связи защищают его или облегчают ему жизнь по сравнению с другими кубинцами. По его словам, ночной клуб на одной из главных улиц Гаваны обошелся ему "всего лишь" в 50 000 долларов — сумму, которая выходит за рамки самых смелых фантазий большинства кубинцев.

"Все то немногое, что у меня есть, — результат моих усилий и моих жертв", — сказал он.

Он также скромно заявляет, что гордится, что он Кастро, но это ему никак не помогает.

Сандро живет куда лучше, чем большинство кубинцев Фото: Соцсети

"Я всего лишь еще один гражданин", — говорит внук Фиделя.

В ходе интервью Кастро также вслух задался вопросом, как ему получить визу в США, чтобы "навестить друзей в Майами", и извинился за свой примитивный английский.

Однако нет никаких признаков того, что Сандро Кастро намерен сбавить обороты в своих видеороликах, хотя он и признался, что его семья иногда просит его удалить спорные публикации, в которых он высмеивал отключения электроэнергии и нехватку топлива.

"Я просто шучу", — сказал он, несмотря на призывы проправительственных блогеров к его аресту.

В интервью он заявил, что хочет производить собственное пиво, покупать больше ночных клубов и автомобилей, но его расстраивает бюрократическая волокита, окружающая всю торговлю на Кубе, возникшая в результате системы, созданной его дедом.

"Я революционер, но революционер идей, прогресса, перемен", — сказал он, ссылаясь на лозунг нынешнего президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля о "преемственности".

При этом он считает, что Диас-Канель плохо справляется со своими обязанностями.

Сандро Кастро заявил, что его видеоролики и критика системы привели к тому, что сотрудники кубинской государственной безопасности вызвали его на допрос. По его словам, его отпустили лишь с предупреждением, не из-за его известной фамилии, а потому что он никогда не призывал к насилию или смене режима.

Восхваляя своего деда Фиделя и двоюродного деда Рауля, Сандро Кастро отказался ответить, улучшила ли возглавляемая ими революция жизнь на острове.

"Я родился после 1959 года, поэтому ничего сказать не могу", — заявил он.

Однако он уверен, что сделка с Трампом может произвести революцию в экономике острова.

"На Кубе много людей, которые мыслят капиталистически. Здесь много людей, которые хотят развивать капитализм, опираясь на суверенитет. Я думаю, что большинство кубинцев хотят быть капиталистами, а не коммунистами ", — заявил Кастро-младший.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио ведет переговоры с любимым внуком Рауля Кастро.

А британский журналист лично поехал на Кубу, чтобы посмотреть, что происходит на "острове Свободы" в условиях блокады и топливного кризиса. По его словам, "Куба перестала функционировать".