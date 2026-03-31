Бенкет під час чуми комунізму: онук Фіделя Кастро показав своє шикарне життя (відео)

Сандро Кастро постить ролики з Гавани, якою катається на своїх розкішних авто і підтримує угоду з Дональдом Трампом. Бо онук комуніста Фіделя вважає, що кубинці хочуть бути капіталістами.

Якщо Кастро — як їх називають деякі кубинці — "королівська сім'я" острова, то Сандро Кастро, схоже, претендує на роль придворного блазня. На Кубі, де регулярний доступ до інтернету і навіть до електрики досі вважається розкішшю, власник кубинського нічного клубу Сандро Кастро — онук покійного лідера Фіделя Кастро — зібрав понад 158 000 передплатників в Instagram завдяки своїм скандальним роликам про безтурботне життя спадкоємця революційної династії, пише CNN, журналісти якого поспілкувалися з Сандро.

"Уявіть собі суміш "Сто років самотності" і "Сімейки Кардаш'ян", — іронізують репортери.

Хто такий Сандро Кастро — що відомо про онука Фіделя

На відміну від решти своїх вкрай замкнутих і часто потайних родичів, Сандро відкрито прагне слави і популярності, навіть наважуючись жартувати над комуністичним урядом острова. Сандро Кастро — один з онуків Фіделя Кастро і Далії Сото дель Валле, шкільної вчительки з центру острова, яка протягом десятиліть таємно жила з кубинським лідером.

Фідель Кастро славився своєю любов'ю до комунізму, сигар і жінок Фото: РИА Новости

У подружжя було п'ятеро синів: Алексіс, Алекс, Алехандро, Антоніо і Анхель. Фідель Кастро ніколи публічно не розкривав інформацію про свою сім'ю.

Алексіс Кастро Сото дель Валле, батько Сандро та інженер-телекомунікаційник, також пробував себе в соціальних мережах. Він публікував у соцмережах спогади про своє дитинство у відомій родині, а також завуальовану критику нещодавніх економічних рішень кубинського уряду.

Але 2024 року Алексіс Кастро написав, що проходить "цифрову детоксикацію", і перестав публікувати пости.

Тепер естафету прийняв його 33-річний син.

"Я знімаю відео про напружену і сумну ситуацію", — сказав Сандро Кастро, маючи на увазі зростаючу напруженість між островом і адміністрацією Трампа, яка ще більше прискорила економічний колапс Куби.

"Принаймні, я намагаюся зробити людей щасливими, — каже Кастро. — Викликати в них посмішку. Я ніколи не стану висміювати ситуацію, від якої сам страждаю".

У своїх постах Кастро дає рідкісну можливість зазирнути в життя, сповнене привілеїв, неймовірне для більшості кубинців, і час від часу критикує комуністичних апаратників, що змінили його діда, який помер 2016 року, та двоюрідного діда Рауля, який пішов у відставку з поста президента 2018 року.

Сандро Кастро, онук колишнього кубинського лідера Фіделя Кастро, навіть знявся в пародії, що висміює загрозу президента США Дональда Трампа захопити острів. У ролику він показав актора у світлій перуці і червоній краватці, який зображував Трампа, який з'явився до Кастро і спробував викупити у нього Кубу.

Сандро Кастро живе життям комуністичного принца

"Ми можемо вести справи, тому що ви такий самий шоумен і бізнесмен, як і я", — каже фальшивий Трамп справжньому Кастро.

"Ти хочеш купити що?! — відповідає Кастро. — Заспокойся!"

Висміювати погрозу Трампа захопити Кубу і економічну кризу, що поглиблюється в країні, було б недоречно, якщо не небезпечно, у країні, яка попереджала своїх громадян про необхідність готуватися до війни.

Важко уявити, щоб будь-кому, крім Кастро, зійшло з рук подібне.

Однак Сандро Кастро заявив, що він, як і багато інших кубинців, ситий по горло тим, у якому напрямку рухається країна.

"Це так складно. Ти стикаєшся з тисячами проблем. За день може не бути електрики, води. Товари не доставляються. Це так важко", — сказав Кастро про кризу, що поглиблюється і змусила деяких кубинців протестувати проти уряду, а інших — шукати їжу в сміттєвих контейнерах.

Сандро Кастро, онук колишнього кубинського лідера Фіделя Кастро, показав журналістам свою квартиру, в якій, окрім іншого, встановлено побутову техніку іноземних марок і безперебійно подається електрика, що недоступно багатьом жителям Куби.

Сандро Кастро — онук Фіделя Кастро Фото: Соцсети

На тлі енергетичної кризи, що охопила весь острів, суперечки про те, наскільки сильно Кастро насправді страждає, потягуючи охолоджене кубинське пиво Cristal і живлячи свою сучасну холостяцьку квартиру акумуляторним генератором EcoFlow, імовірно, тільки посилять полеміку навколо представника найвідомішої кубинської сім'ї.

Кастро стверджує, що він не такий "багатий, як Дубай", що його сім'я не володіє особняками або яхтами, і каже, що в нього навіть немає бензину для машини. Але в країні, де середня зарплата становить менше 20 доларів на місяць, Кастро, схоже, живе більш ніж непогано. Навіть коли економіка Куби руйнується, у соціальних мережах для Кастро і його друзів вечірка не припиняється.

Для кубинських емігрантів, які втекли від революції 1959 року, він є символом кричущого лицемірства, одним із нащадків комуністичного лідера, який десятиліттями забороняв приватну промисловість і виступав за політику жорсткої економії, але сам користується плодами капіталізму.

Для затятих прихильників кубинської революції він — зрадник пролетаріату, який наживається на своєму революційному походженні заради кліків і лайків.

Онук Фіделя Кастро марить про капіталізм

Сандро Кастро каже, що він не мільйонер і заперечує, що його сімейні зв'язки захищають його або полегшують йому життя порівняно з іншими кубинцями. За його словами, нічний клуб на одній з головних вулиць Гавани обійшовся йому "всього лише" в 50 000 доларів — суму, яка виходить за рамки найсміливіших фантазій більшості кубинців.

"Усе те небагато, що у мене є, — результат моїх зусиль і моїх жертв", — сказав він.

Він також скромно заявляє, що пишається, що він Кастро, але це йому ніяк не допомагає.

Сандро живе куди краще, ніж більшість кубинців Фото: Соцсети

"Я всього лише ще один громадянин", — каже онук Фіделя.

Під час інтерв'ю Кастро також вголос задався питанням, як йому отримати візу в США, щоб "провідати друзів у Маямі", і вибачився за свою примітивну англійську.

Однак немає жодних ознак того, що Сандро Кастро має намір зменшити оберти у своїх відеороликах, хоча він і зізнався, що його сім'я інколи просить його видалити суперечливі публікації, в яких він висміював вимкнення електроенергії та брак палива.

"Я просто жартую", — сказав він, незважаючи на заклики проурядових блогерів до його арешту.

В інтерв'ю він заявив, що хоче виробляти власне пиво, купувати більше нічних клубів і автомобілів, але його засмучує бюрократична тяганина, що оточує всю торгівлю на Кубі, яка виникла внаслідок системи, створеної його дідом.

"Я революціонер, але революціонер ідей, прогресу, змін", — сказав він, посилаючись на гасло нинішнього президента Куби Мігеля Діаса-Канеля про "спадкоємність".

При цьому він вважає, що Діас-Канель погано справляється зі своїми обов'язками.

Сандро Кастро заявив, що його відеоролики і критика системи призвели до того, що співробітники кубинської державної безпеки викликали його на допит. За його словами, його відпустили лише з попередженням, не через його відоме прізвище, а через те, що він ніколи не закликав до насильства або зміни режиму.

Вихваляючи свого діда Фіделя і двоюрідного діда Рауля, Сандро Кастро відмовився відповісти, чи поліпшила очолювана ними революція життя на острові.

"Я народився після 1959 року, тому нічого сказати не можу", — заявив він.

Однак він упевнений, що угода з Трампом може зробити революцію в економіці острова.

"На Кубі багато людей, які мислять капіталістично. Тут багато людей, які хочуть розвивати капіталізм, спираючись на суверенітет. Я думаю, що більшість кубинців хочуть бути капіталістами, а не комуністами", — заявив Кастро-молодший.

