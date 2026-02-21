Куба перестала функціонувати: журналіст розповів, що відбувається на "Острові Свободи"

Девід Джонс, журналіст Daily Mail, поїхав на Кубу, щоб на власні очі побачити, як 10 мільйонів кубинців живуть в умовах блокади США.

Журналіст провів на Кубі тиждень і зазначає, що за цей час бачив лише один корабель: мексиканський військово-морський фрегат, що доставляє гуманітарну допомогу. На "Острові Свободи" зникло все: від ліків до їжі і, хоча, за його словами, "люди продовжують жити, знизуючи плечима і посміхаючись, як це їм властиво після багатьох років соціалістичної економії, Куба фактично перестала функціонувати", пише Daily Mail.

Усі ЗМІ зазначають, що Куба буквально опинилася на межі

Журналіст зазначає, що, дивлячись донизу з 39-го поверху найвищої будівлі Куби — нового готелю Iberostar Selection La Habana на 600 номерів, у якому зараз проживає жменька постояльців, він бачить порожні вулиці, на яких немає машин, оскільки на острові майже не залишилося бензину.

Електрики так мало, а відключення електроенергії настільки часті, що вночі вулиці Гавани занурюються в темряву.

"За тиждень я бачив тільки один корабель — мексиканський військово-морський фрегат, що доставляє гуманітарну допомогу. Будь-які інші судна, що наближаються, ризикують бути атаковані і розгорнуті назад американськими морськими піхотинцями, які висадилися з вертольотів. Оскільки в аеропорту закінчився гас, блакитне небо теж спорожніло", — пише Девід Джонс.

Він нагадує, що Дональд Трамп хоче повалити "марксистський режим", який проіснував 67 років, і взявся за Кубу так міцно, що тепер тут немає, за словами президента США, "ні нафти, ні грошей, нічого".

Драконівське ембарго, запроваджене ним на початку цього місяця, яке забороняє експорт палива на Кубу під загрозою введення непомірних торгових зборів, швидко перетворюється із серйозної незручності на повномасштабну гуманітарну кризу.

Як завжди, страждають прості кубинці. Девід Джонс зазначає, що в магазині зникла їжа, а "нестримна інфляція" робить навіть найнеобхідніші продукти недоступними. Люди риються в купах гниючого неприбраного сміття, а комахи розносять хвороби.

Журналіст привіз із собою ліки і трохи дитячого харчування, яке роздавав на вулицях. За його словами, парацетамол тепер цінується, як "золоті монети".

Офіси і коледжі, театри і кінотеатри, зоопарк, що занепав, — все закрито на невизначений термін.

Система освіти, якій Фідель Кастро приділяв першочергову увагу, колись була предметом заздрості всієї Латинської Америки, забезпечуючи рівень грамотності в 99 відсотків.

Тепер до школи ходять тільки діти молодше 12 років. Оскільки класи закриті, старші діти безцільно бродять вулицями, перекидаючи баскетбольні м'ячі або чіпляючись до нечисленних туристів, які залишилися, переважно багатих росіян.

Девід Джонс побував на Кубі і вважає, що вона скоро перестане функціонувати Фото: Daily Mail

У початковій школі Ель-Сальвадора, де щойно приготували обід для 350 учнів на одному з вугільних вогнищ, що забруднюють повітря Гавани, директор Хуан Реньє каже, що побоюється, що тривале закриття шкіл породить покоління правопорушників, які звернуться до наркотиків і злочинності.

Прогулянку вулицями Старої Гавани журналіст порівняв із візитом у Помпеї, де зруйновані іспанські колоніальні споруди контрастують із горами сміття.

"Увечері в День святого Валентина на Пасео дель Прадо (елегантній набережній, де Chanel демонструвала свою колекцію 2016 року) мене покликала дівчина, яка шукає кохання неромантичного характеру. Хоча вона стверджувала, що їй 24 роки, Клаудія виглядала на кілька років молодшою", — зазначає журналіст. Він поговорив з дівчиною, яка зізналася, що приїхала в Гавану, щоб заробити грошей для свого чотирирічного сина.

"Багато молодих жінок продають свої тіла через цю кризу. Я намагаюся знайти клієнтів уже тиждень, але я не така, як інші, які можуть просто схопити чоловіка, що проходить повз, за руку. Я соромлюся того, чим мені довелося займатися", — сказала вона, назвавши ціну від 30 до 50 доларів.

Він також поспілкувався з 80-річною Сахарою Лян Санчес, яка залишилася вірною справі Фіделя Кастро, оскільки постраждала за часів диктатора Фульхенсіо Батісти.

"На початку 90-х, коли розпався радянський блок і рублі перестали підтримувати планову економіку, настали важкі часи", — розповіла вона у своїй квартирі, де обвалилася стеля, але зараз усе "набагато гірше".

Президент Куби Мігель Діас-Канель, який дотримується поглядів Кастро, звинувачує в кризі на Кубі тільки США і нинішнього президента Дональда Трампа. Потік туристів зменшився після пандемії коронавірусу, а економіка Куби, яка повністю залежала від венесуельської нафти, постачання якої Трамп тепер припинив, перебувала в жалюгідному стані ще до його ембарго.

Тому багато кубинців вважають, що уряд використовує це як привід для виправдання власної корупції та некомпетентності.

Куба опинилася на межі гуманітарної кризи

Це особливо справедливо щодо тих, хто занадто молодий, щоб пам'ятати той занадто короткий період, коли на Кубі було порівняно непогано. Очевидно, саме цю частину кубинського суспільства Трамп сподівається розпалити своєю блокадою, щоб вона підняла повстання і організувала капіталістичну контрреволюцію.

Після того, як брат Фіделя Кастро, Рауль, відкрив країну для обмеженої, збагачувальної для режиму форми капіталізму, були дозволені сотні підприємств, що працюють за схемою розподілу прибутку. Також режим заробляє на медичних працівниках, які працюють за кордоном, зокрема в Мексиці, але прибуток отримує уряд.

Ця експортна галузь приносить, за оцінками, 8 мільярдів доларів на рік. Одна студентка-медик із Гавани розповіла Джонсу, що її мати теоретично заробляє 800 доларів на місяць, працюючи офтальмологом у Мексиці, але отримує лише половину цієї суми, бо решту забирає уряд.

Як і багато молодих людей, вона відчайдушно хоче, щоб режим упав, але каже, що зміни мають відбутися зсередини, а не зверху. Але ті, хто можуть влаштувати революцію на Кубі, поки що побоюються жорстоких репресій. І поки що неможливо сказати, чи доб'ється Трамп успіху там, де

зазнали невдачі його попередники і чи буде Куба по-справжньому вільною.

