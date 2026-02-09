Паливна криза на Кубі: пускають літаки тільки з власним запасом гасу

На Кубі застрягли тисячі туристів, зокрема з Росії, яких уже почали виселяти з готелів у нікуди, оскільки зворотних рейсів не передбачається, доки в Гавану якимось дивом не потрапить авіаційне паливо.

З 10 лютого до 11 березня в дев'яти міжнародних аеропортах Куби запроваджено обмеження на заправлення авіаційним гасом, і літаки можуть виконувати рейси тільки за наявності пального на зворотний шлях.

Паливна криза на Кубі

Повідомляють, що зараз на "острові Свободи" перебувають близько 4700 російських туристів. В Асоціації туроператорів (АТОР) заявляють, частина готелів на кубинських курортах на деякий час припиняють роботу.

Влада Куби попередила іноземні авіакомпанії, що палива Jet A-1 для заправки їхніх літаків немає. І з 9 лютого вони не зможуть заправляти свої літаки в місцевих аеропортах через брак палива. Палива стало не вистачати через нафтову блокаду, запроваджену США наприкінці січня 2026 року.

Особливо це зачепило туристів із РФ, звідки на Кубу літають одразу три авіакомпанії. Пасажирів рейсу Москва — Гавана висадили з літака авіакомпанії "Россия" прямо в аеропорту. Літак SU6849 уже готувався до зльоту, коли згорнув зі злітної смуги: в останню мить, коли вже було ввімкнено двигуни, пілот оголосив, що в Гавані немає палива. Рейс скасували — пасажири написали заяви на повернення квитків. Деяким запропонували перебронювати напрямки для відпустки — наприклад, полетіти в Китай, Єгипет або Туреччину.

За даними Flightradar, літак все ж вилетів із "Шереметьєво" із запізненням на п'ять годин. Турагенти припускають, що рейс вивізний — сьогодні туристи мали повертатися з Гавани до Москви.

В умовах поглиблення енергетичної кризи Куба в п'ятницю представила масштабні заходи, спрямовані на захист життєво важливих служб і унормування поставок палива для ключових секторів економіки.

План включає обмеження на продаж пального, закриття деяких туристичних об'єктів, скорочення шкільних днів і зменшення робочого тижня в державних компаніях до чотирьох днів, з понеділка по четвер.

Адміністрація Дональда Трампа прагне посилити контроль США над Кубою з 3 січня, коли вона провела військову операцію з повалення президента Венесуели Ніколаса Мадуро, давнього союзника кубинського уряду.

В указі, виданому наприкінці січня, Трамп заявив, що кубинський уряд являє собою "надзвичайну загрозу", що вимагає оголошення надзвичайного стану в країні.

Президент США заявив, що зв'язки Куби з такими країнами, як Китай, Росія та Іран, порушення прав людини і комуністичне керівництво дестабілізують регіон "за допомогою міграції та насильства".

У межах цієї заяви Трамп сказав, що американські мита можуть бути спрямовані проти країн, які постачають нафту на Кубу, прямо чи опосередковано.

У РФ, яка є союзником Куби, вже визнали, що ситуація на "острові Свободи" "критична". Але чи будуть вони допомагати Гавані — невідомо.

При цьому на початку лютого на Кубу вирушив російський військово-транспортний літак із таємничим вантажем на борту. Раніше він літав до Венесуели та Ірану.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що Куба багато років жила за рахунок нафти і грошей із Венесуели, надаючи натомість послуги з безпеки венесуельським диктаторам. Однак тепер, за словами Трампа, Венесуела не потребує таких послуг з боку "бандитів і здирників", оскільки країну захищатиме американська армія.