Росія відправила на Кубу військово-транспортний літак із таємничим вантажем

Раніше цей же Іл-76, що перебуває під санкціями США, літав до Венесуели напередодні військової операції Пентагону, яка закінчилася захопленням Ніколаса Мадуро.

Російський важкий військово-транспортний літак, який зазвичай використовують для перекидання військової техніки, приземлився на аеродромі стратегічної військової бази Сан-Антоніо-де-лос-Баньос біля столиці Куби Гавани ввечері 1 лютого, повідомляє Fox News.

Наступного дня після прибуття борту на Кубу глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Москва готова продовжувати "надання необхідної політичної та матеріальної підтримки" республіці, яка перебуває під тиском адміністрації Дональда Трампа.

Перед тим, як приземлитися на Кубі, літак, що використовується російською авіакомпанією "Авіакон Цитотранс" для перевезення зброї та небезпечних вантажів, здійснив посадку в Санкт-Петербурзі та Сочі, а також у Мавританії та Домініканській Республіці.

"Кожна посадка вимагала схвалення урядів країн, що приймають, що дає змогу зрозуміти, які країни співпрацюватимуть із РФ, незважаючи на західні санкції", — зазначають журналісти.

Цей шлях повторює траєкторію, яка спостерігалася перед захопленням глави Венесуели Ніколаса Мадуро американським спецназом 3 січня.

Цей же Іл-76 уже літав до Венесуели Фото: Flightradar24

Той самий російський Іл-76 здійснював польоти до Венесуели, Нікарагуа і на Кубу наприкінці жовтня 2025 року на тлі ескалації напруженості між Вашингтоном і Каракасом.

Також його бачили в міжнародному аеропорту Камишлі в провінції Хасака на північному сході Сирії 27 січня 2026 року. Росія цього дня вивела війська і техніку з цього аеропорту на контрольованому курдами північному сході Сирії, де базувалися її сили, оскільки курдські сили, які раніше контролювали великі території на півночі і сході країни, пішли під тиском армії Сирії.

Журналісти зазначають, що зараз президент Куби Мігель Діас-Канель перебуває під дедалі більшим тиском з боку Дональда Трампа, який останніми тижнями різко посилив політику США щодо Гавани.

Мігель Діас-Канель із Путіним у Кремлі Фото: РИА Новости

Минулого тижня Дональд Трамп заявив, що кубинський уряд являє собою "незвичайну і надзвичайну загрозу" національній безпеці та зовнішньополітичним інтересам США. У Білому домі також заявили, що введуть санкції проти будь-якої країни, яка продає або постачає нафту на Кубу без дозволу США.

1 лютого Трамп підтвердив, що США ведуть прямі переговори з кубинськими офіційними особами. Також він заявляв, що Куба "готова впасти" після захоплення Мадуро у Венесуелі.

"Куба — країна, що перебуває в занепаді. Так було вже давно, але тепер у неї немає Венесуели, яка могла б її підтримати. Тому ми ведемо переговори з кубинською владою, з найвисокопоставленішими особами на Кубі, щоб подивитися, що вийде. Думаю, ми укладемо угоду з Кубою", — заявив Трамп журналістам у Мар-а-Лаго, штат Флорида.

Російські військові зв'язки з Кубою неодноразово викликали стурбованість у Вашингтоні. Хоча присутність Радянського Союзу на острові скоротилася після закінчення холодної війни, Москва за останнє десятиліття неухильно відновлювала співробітництво з Гаваною в галузі оборони та розвідки. Американські офіційні особи попереджали, що відновлення російської активності на Кубі може становити загрозу безпеці поблизу материкової частини США.

Іл-76 — це важкий транспортний літак, здатний перевозити близько 50 тонн вантажу або до 200 осіб особового складу. Тож його візит на Кубу викликав занепокоєння у США з огляду на історію експлуатації цього літака. Компанія "Авіакон Зітотранс" перебуває під санкціями США, Канади та України за підтримку російського оборонного сектора.

Іл-76 уже встиг побувати у Венесуелі, а тепер полетів на Кубу Фото: Соцсети

"Авіакон Зітотранс постачав військову техніку, як-от ракети, боєголовки та деталі для гелікоптерів, у всьому світі", — заявило Міністерство фінансів США в січні 2023 року, коли внесло авіакомпанію до свого санкційного списку.

Залишається незрозумілим, який вантаж перевозив літак під час свого останнього рейсу. Під час попередніх операцій у Венесуелі російські державні ЗМІ та російський депутат стверджували, що той самий літак доправив до Каракаса зенітні ракетні комплекси ближньої дії "Панцир-С1" і середньої дальності "Бук-М2Е".

Нагадаємо, раніше в Держдумі РФ пропонували відправити на Кубу ракетний комплекс "Ліщина".