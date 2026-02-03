Россия отправила на Кубу военно-транспортный самолет с таинственным грузом

Ранее этот же Ил-76, находящийся под санкциями США, летал в Венесуэлу накануне военной операции Пентагона, которая закончилась захватом Николаса Мадуро.

Российский тяжелый военно-транспортный самолет, который обычно используется для переброски военной техники, приземлился на аэродроме стратегической военной базы Сан-Антонио-де-лос-Баньос возле столицы Кубы Гаваны вечром 1 февраля, сообщает Fox News.

На следующий день после прибытия борта на Кубу глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва готова продолжать "оказание необходимой политической и материальной поддержки" республике, которая находится под давлением администрации Дональда Трампа.

Перед тем, как приземлиться на Кубе, самолет используемый российской авиакомпанией "Авиакон Цитотранс" для перевозки оружия и опасных грузов, совершил посадку в Санкт-Петербурге и Сочи, а также Мавритании и Доминиканской Республике.

"Каждая посадка требовала одобрения правительств принимающих стран, что позволяет понять, какие страны сотрудничать с РФ, несмотря на западные санкции", - отмечают журналисты.

Этот путь повторяет траекторию, которая наблюдалась перед захватом главы Венесуэлы Николаса Мадуро американским спецназом 3 января.

Этот же Ил-76 уже летал в Венесуэлу Фото: Flightradar24

Тот же российский Ил-76 совершал полеты в Венесуэлу, Никарагуа и на Кубу в конце октября 2025 года на фоне эскалации напряженности между Вашингтоном и Каракасом.

Также его видели в международном аэропорту Камышли в провинции Хасака на северо-востоке Сирии 27 января 2026 года. Россия в этот день вывела войска и технику из этого аэропорта на контролируемом курдами северо-востоке Сирии, где базировались ее силы, поскольку курдские силы, ранее контролировавшие обширные территории на севере и востоке страны, ушли под давлением армии Сирии.

Журналисты отмечают, что сейчас президент Кубы Мигель Диас-Канель находится под растущим давлением со стороны Дональда Трампа, который в последние недели резко ужесточил политику США в отношении Гаваны.

Мигель Диас-Канель с Путиным в Кремле Фото: РИА Новости

На прошлой неделе Дональд Трамп заявил, что кубинское правительство представляет собой "необычную и чрезвычайную угрозу" национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США. В Белом доме также заявили, что введут санкции против любой страны, которая продает или поставляет нефть на Кубу без разрешения США.

1 февраля Трамп подтвердил, что США ведут прямые переговоры с кубинскими официальными лицами. Также он заявлял, что Куба "готова пасть" после захвата Мадуро в Венесуэле.

"Куба — страна, находящаяся в упадке. Так было уже давно, но теперь у нее нет Венесуэлы, которая могла бы ее поддержать. Поэтому мы ведем переговоры с кубинскими властями, с самыми высокопоставленными лицами на Кубе, чтобы посмотреть, что получится. Думаю, мы заключим сделку с Кубой", — заявил Трамп журналистам в Мар-а-Лаго, штат Флорида.

Российские военные связи с Кубой неоднократно вызывали обеспокоенность в Вашингтоне. Хотя присутствие Советского Союза на острове сократилось после окончания холодной войны, Москва за последнее десятилетие неуклонно восстанавливала сотрудничество с Гаваной в области обороны и разведки. Американские официальные лица предупреждали, что возобновление российской активности на Кубе может представлять угрозу безопасности вблизи материковой части США.

Ил-76 — это тяжелый транспортный самолет, способный перевозить около 50 тонн груза или до 200 человек личного состава. Так что его визит на Кубу вызвал обеспокоенность в США, учитывая историю эксплуатации этого самолета. Компания "Авиакон Зитотранс" находится под санкциями США, Канады и Украины за поддержку российского оборонного сектора.

Ил-76 уже успел побывать в Венесуэле, а теперь полетел на Кубу Фото: Соцсети

"Авиакон Зитотранс поставлял военную технику, такую ​​как ракеты, боеголовки и детали для вертолетов, по всему миру", — заявило Министерство финансов США в январе 2023 года, когда внесло авиакомпанию в свой санкционный список.

Остается неясным, какой груз перевозил самолет во время своего последнего рейса. Во время предыдущих операций в Венесуэле российские государственные СМИ и российский депутат утверждали, что тот же самолет доставил в Каракас зенитные ракетные комплексы ближнего действия "Панцирь-С1" и средней дальности "Бук-М2Е".

Напомним, ранее в Госдуме РФ предлагали отправить на Кубу ракетный комплекс "Орешник".