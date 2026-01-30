В США объявили чрезвычайное положение в отношении Кубы: Трамп готовится ввести новые пошлины, — Белый дом

Президент США Дональд Трамп подписал указ об объявлении чрезвычайного положения в стране из-за ситуации, которая сложилась вокруг Кубы. Среди причин — связи правительства Кубы с Россией.

Указ позволяет США вводить дополнительные пошлины на импорт из стран, которые прямо или косвенно поставляют нефть на Кубу. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Белого дома.

Как говорится в публикации, политика и действия правительства Кубы представляют угрозу для США. В частности упомянуто о том, что руководство страны, которые "объединяется с многочисленными враждебными странами, транснациональными террористическими группами и злонамеренными субъектами, которые враждебно настроены в отношении Америки". Среди примеров таких стран упомянуты в частности Российская Федерация, Китай, правительство Ирана, ХАМАС и тому подобное.

Также среди аргументов, приведенных в публикации, — расположение на Кубе крупнейшего зарубежного объекта радиоэлектронной разведки РФ. Утверждается, что благодаря этому объекту россияне пытаются получить конфиденциальные данные о национальной безопасности США.

"Поэтому я, Дональд Трамп, президент США, считаю, что ситуация в отношении Кубы представляет необычную и чрезвычайную угрозу, источник которой полностью или в значительной степени находится за пределами США, для национальной безопасности и внешней политики США, и этим объявляю чрезвычайное положение в связи с этой угрозой", — передает сайт Белого дома текст заявления президента.

Сейчас в Белом доме не публиковали данных о том, какие именно страны могут столкнуться с новыми пошлинами, а также о каких тарифных ставках идет речь.

Стоит заметить, что введение чрезвычайного положения в США в отношении Кубы произошло вскоре после угроз Дональда Трампа. Политик 11 января предложил Гаване заключить соглашение "пока не поздно", поскольку в противном случае та рискует потерять финансовую поддержку и поставки нефти.

