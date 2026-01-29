Путин согласился не стрелять по Киеву и другим городам Украины, — Трамп (видео)

Президент США Дональд Трамп заявил, что лично обратился к кремлевскому диктатору Владимиру Путину с просьбой не атаковать украинские города в течение недели.

Путин, по его словам, согласился на это предложение. Заявление Трампа цитирует Clash Report.

Президент США уточнил, что речь идет о просьбе не обстреливать Киев и другие города.

В то же время Трамп заявил, что россияне "сделали" это, и команда США очень довольна этим фактом. Трамп не уточнил, идет ли речь о следующей неделе после его заявления, или о том, что Россия якобы неделю не атакует украинскую столицу.

Последняя атака на Киев была в ночь на 28 января — тогда враг атаковал столицу ударными беспилотниками.

Перед этим ночью 24 января Вооруженные силы РФ осуществили массированную комбинированную атаку на Киев, используя ударные дроны типа "Шахед" и баллистику. В результате около 6000 домов в столице остались без теплоснабжения.

Відео дня

Впоследствии в YASNO объяснили, может ли Россия полностью обесточить Киев. По словам гендиректора компании Сергея Коваленко, это зависит от ряда факторов.

Напомним, Владимир Зеленский предупреждал со ссылкой на данные украинской разведки, что россияне готовятся к новому удару.

О массированной атаке в конце недели предупреждали и мониторинговые каналы. Ожидается, что атака может быть проведена в два этапа: удары будут нанесены в разные дни. Первым этапом будет нанесение удара по столице, который, по мнению врага, должен стать решающим для энерго- и теплоснабжения Киева. Вторым этапом станет атака по крупным энергетическим и газовым объектам на западе Украины.