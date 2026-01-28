РФ готовит массированный обстрел: Зеленский обратился к украинцам (видео)

Президент Украины отметил, что несмотря на дипломатические усилия всего мира, Россия продолжает атаковать украинские города и готовится к новому массированному обстрелу. И подтвердил, что в Киеве сложилась сложная ситуация, особенно с отоплением.

"Знаем и о том, что россияне готовятся к новому удару. Разведка дает информацию об этом. Надо, чтобы сейчас Америка, сейчас Европа, сейчас все партнеры понимали, как это дискредитирует дипломатические разговоры. Каждый из российских ударов", — заявил Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Президент подтвердил, что ведет переговоры о помощи Украине, в которой мы сейчас нуждаемся больше всего. И сегодня разговаривал с президентом Франции Эманюэлем Макроном. И особо отметил, что важны усилия всех партнеров.

"Рассчитываем на поддержку Европы. Важно, чтобы лидеры и государства не молчали о том, что происходит. Не молчали о том, что россияне все равно пытаются нанести украинцам как можно больше боли, несмотря ни на какую дипломатию", — сказал Зеленский.

Он отметил, что когда есть столько дипломатических усилий, чтобы завершить эту войну, когда и американцы говорят с россиянами, и европейцы пытаются, — надо, чтобы вся эта дипломатия имела реальный вес для людей.

"Когда российские удары продолжаются, когда штурмы продолжаются, людям сложно чувствовать, что дипломатия конструктивна и может дать результат. Надо думать всем, кто действительно хочет мира, как обеспечить, чтобы не к новым массированным атакам россияне готовились, а к окончанию войны. У мира есть сила, чтобы это обеспечить. Надо только пользоваться этой силой ради мира: "Безусловно. Спасибо всем, кто воспринимает ситуацию именно так", — сказал президент.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в вопросе мирных переговоров происходит прогресс. В частности, количество нерешенных вопросов удалось сократить до одного — территориального.

