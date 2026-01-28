РФ готує масований обстріл: Зеленський звернувся до українців (відео)

Президент України зауважив, що попри дипломатичні зусилля всього світу, Росія продовжує атакувати українські міста і готується до нового масованого обстрілу. Та підтвердив, що у Києві склалась складна ситуація, особливо з опаленням.

"Знаємо і про те, що росіяни готуються до нового удару. Розвідка дає інформацію щодо цього. Треба, щоб зараз Америка, зараз Європа, зараз всі партнери розуміли, як це дискредитує дипломатичні розмови. Кожен з російських ударів", - заявив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Президент підтвердив, що веде переговори про допомогу Україні, якої ми зараз потребуємо найбільше. Та сьогодні мав розмову із президентом Франції Еманюелем Макроном. Та особливо відзначив, що важливі зусилля всіх партнерів.

"Розраховуємо на підтримку Європи. Важливо, щоб лідери та держави не мовчали про те, що відбувається. Не мовчали про те, що росіяни все одно намагаються завдати українцям якнайбільше болю, незважаючи на жодну дипломатію", — сказав Зеленський.

Він зауважив, що коли є стільки дипломатичних зусиль, щоб завершити цю війну, коли і американці говорять з росіянами, і європейці намагаються, — треба, щоб вся ця дипломатія мала реальну вагу для людей.

"Коли російські удари продовжуються, коли штурми тривають, людям складно відчувати, що дипломатія конструктивна і може дати результат. Треба думати усім, хто справді хоче миру, як забезпечити, щоб не до нових масованих атак росіяни готувалися, а до закінчення війни. У світу є сила, щоб це забезпечити. Треба тільки користуватись цією силою заради миру: "Безумовно. Дякую всім, хто сприймає ситуацію саме так", — сказав президент.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що в питанні мирних перемовин відбувається прогрес. Зокрема, кількість нерозв'язаних питань вдалося скоротити до одного — територіального.

