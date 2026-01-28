У переговорному процесі щодо України залишилося лише одне спірне питання, — Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що в питанні мирних перемовин відбувається прогрес. Зокрема, кількість нерозв'язаних питань вдалося скоротити до одного — територіального.

У першу чергу йдеться про вимогу Росії щодо виходу ЗСУ з території Донбасу, яка знаходиться під контролем українських військ. Заяву Рубіо цитує журналістка "Razom for Ukraine" Катерина Лісунова в X.

Рубіо зазначив, що США необов'язково братимуть участь у наступних переговорах, які пройдуть 1 лютого в ОАЕ. Однак американська делегація може теж долучитися. Щоправда, до неї не увійдуть спеціальний представник президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

"Наступна зустріч цього тижня буде двосторонньою (у форматі Україна-Росія — ред.). США можуть приєднатися, але до американської делегації не увійдуть Віткофф чи Кушнер", — сказав Рубіо.

Держсекретар США також відзначив, що щодо розв'язання територіального питання наразі тривають активні переговори, аби узгодити позиції обох сторін. Однак між тим, як Україна та Росія бачать майбутнє Донбасу все ще є різниця.

"Щодо деяких питань, які обговорюються, то сторонам простіше знайти гнучкість, якщо ці питання не обговорюються публічно на постійній основі, оскільки це створює внутрішній політичний тиск на обидві сторони. Як ви розумієте, в Україні навіть думка про те, що ви розглядатимете зміну територій після всього, що сталося під час війни… Це непросто. А у випадку з Росією, вони вже 2,5 роки говорять своєму народу, що вони перемагають у цій війні з переконливим-переконливим результатом, тому люди будуть дивуватися: чому ми відмовляємося від землі, якщо ми так переконливо перемагаємо?" — зазначив Рубіо.

Водночас він пояснив, що ситуація може динамічно змінюватися, і за 72 години інформація, озвучена ним, може бути неактуальною.

Раніше в інтерв'ю голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Володимир Зеленський готовий до зустрічі з Володимиром Путіним для розв'язання двох важливих питань. Йдеться про територіальні питання, а також про статус Запорізької атомної електростанції.

Рубіо у своїй заяві не конкретизував, чи було розв'язано питання статусу Запорізької АЕС, чи він просто відніс це питання до територіальної проблеми.

Дональд Трамп після перемовин в ОАЕ позитивно оцінив динаміку щодо наближення завершення війни.

25 січня видання The New York Times повідомляло, що Україна та США обговорювали розміщення на Донбасі миротворчого контингенту. Однак Кремль виступив проти такого рішення.

Також 25 січня у Politico розкрили, що у переговорах, окрім територій, залишаються спірні моменти довкола гарантій безпеки та ЗАЕС.