Зеленський готовий зустрітися з Путіним, аби обговорити питання територій та ЗАЕС, — Сибіга
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що президент Володимир Зеленський готовий до зустрічі з Володимиром Путіним для розв'язання двох важливих питань.
Йдеться про територіальні питання, а також про статус Запорізької атомної електростанції. Про це Сибіга заявив в інтерв'ю "Європейській правді".
За словами Сибіги, перешкодою в мирному процесі й надалі лишається Росія.
Очільник МЗС відзначив прогрес у мирних переговорах, відзначивши проведення зустрічі в тристоронньому форматі. Також Сибіга підтвердив, що в Абу-Дабі була і двостороння зустріч української та російської делегацій.
"Перемовини дуже складні. Але ми можемо констатувати якісну зміну складу російської делегації. Це інші люди, і там вже не було цих псевдоісторичних лекцій. Розмови були дуже фокусовані", — наголосив Сибіга.
Важливою була і зустріч на рівні військових: як військової розвідки, так і Генерального штабу. Вони обговорювали умови припинення вогню чи перемир'я, порядок моніторингу чи верифікації перемир'я, визначення термінів перемир'я.
На думку Сибіги, його зустріч з російським колегою Сергієм Лавровим наразі непотрібна, адже це створюватиме додаткові й зайві перемовні треки.
Чи буде підписаний пункт з 20 пунктів та хто має його підписати?
Голова МЗС відзначив, що наразі у мирному плані залишаються неузгодженими два ключових питання — питання територій та статусу Запорізької АЕС.
Відповідно до домовленостей, які існують зараз, цей документ буде підписаний у двосторонньому форматі Україною та США, а також США підпишуть таку ж угоду з Росією.
"Утім, європейська сторона – з нами, вона присутня в мирному процесі й у домовленостях про безпекові гарантії. До речі, важливо, що уперше йдеться саме про термін "безпекові гарантії", а не "запевнення" чи щось подібне. Також принципово важливо, щоби фундаментальні речі, які мають визначальне значення для України та для нашої безпеки, мали юридично-зобов'язальний характер. Тому важливо, що є згода щодо потреби ратифікації гарантій – зокрема, їхньої ратифікації у Конгресі США", — пояснив Сибіга.
Іноземні війська в Україні
Андрій Сибіга зазначив, що в перемовинах є ще один важливий принцип — "Boots on the Ground", що означає присутність іноземних військ в Україні. Однак американські війська не будуть на території України. Натомість деякі європейські країни підтверджують свою присутність в Україні.
Він наголосив, що для майбутніх інвесторів саме присутність західних військ в Україні є гарантією безпечності інвестування.
Пакет стримування
Голова МЗС наголосив, що ще однією гарантії безпеки стануть сильні Збройні сили України.
"Російський режим повинен чітко розуміти наслідки можливого порушення миру", — зазначив Сибіга.
Зокрема, Україні потрібна самодостатність у виробництві систем ППО і далекобійної зброї.
Новина доповнюється.