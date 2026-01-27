Донбас під контролем РФ: США назвали умову підписання гарантій безпеки для України, — ЗМІ

У Вашингтоні пов’язують надання Україні безпекових гарантій із підписанням мирної угоди з Росією. За інформацією західних медіа, у США вважають, що однією з її умов може стати передача Донбасу під контроль Росії.

Про це пише Reuters із посиланням на матеріал Financial Times. Зокрема, у статті йдеться, що адміністрація Дональда Трампа під час контактів з українською стороною дала зрозуміти, що обсяг і формат безпекових зобов’язань США залежатимуть від згоди Києва на мирну угоду. За словами восьми джерел, обізнаних із перебігом переговорів, у Вашингтоні вважають, що для припинення війни Україна має погодитися на передачу Росії Донбасу.

Окрім цього, як зазначає видання, США допускають можливість подальшого постачання озброєння Україні для підтримки її армії в умовах мирного часу. Такий крок, за даними джерел, може бути пов’язаний із виведенням українських військ із районів сходу, які нині перебувають під контролем Києва.

Відео дня

Водночас Reuters наголошує, що не змогло підтвердити ці відомості, оскільки Білий дім не надав оперативної відповіді на запит агентства щодо коментаря.

Як зазначає видання, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що американський документ щодо гарантій безпеки для України повністю підготовлений, і українська сторона очікує на визначення часу та місця його підписання. Він також неодноразово підкреслював, що територіальна цілісність України має бути забезпечена в межах будь-якої мирної угоди.

Крім того, у Financial Times зауважили, що Київ дедалі більше сумнівається у готовності Вашингтона взяти на себе конкретні безпекові зобов’язання. Зокрема, за словами Зеленського, американська сторона "зупиняється щоразу, коли йдеться про підписання гарантій".

Натомість Україна, за даними видання, наполягає на отриманні підтверджених гарантій безпеки ще до обговорення будь-яких територіальних питань. Водночас як стверджується в матеріалі, США не чинять тиску на президента Росії Володимира Путіна з вимогою відмовитися від контролю над Донбасом.

Та все ж у Білому домі ці твердження заперечують. Так, заступниця прессекретаря Анна Келлі заявила Financial Times, що США не нав’язують Україні територіальних поступок, а їхня роль у мирному процесі полягає в сприянні переговорам між сторонами.

"Це абсолютна неправда — єдина роль США в миротворчому процесі полягає в тому, щоб об’єднати обидві сторони для укладення угоди", — пояснила вона.

Ще одне джерело, близьке до позиції американської адміністрації, повідомило, що питання гарантій безпеки залежить від досягнення мирної угоди, погодженої обома сторонами.

Раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що для будь-якого врегулювання конфлікту українські війська мають залишити територію Донбасу.

Також, посилаючись на звіт ISW, Фокус писав, що Росія відновила риторику щодо контролю над ядерними озброєннями, аби тиснути на США та змусити західних партнерів змінити позицію щодо ситуації в Україні.