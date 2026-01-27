Ядерна безпека за поступки: Росія намагається вплинути на позицію США щодо України, – ISW

Росія відновила риторику щодо контролю над ядерними озброєннями, аби використати її як аргумент у розмові зі Сполученими Штатами. Зокрема, як йдеться у звіті ISW, Кремль дає зрозуміти, що готовий говорити про стратегічну стабільність лише в обмін на поступки щодо України та відновлення повноцінних двосторонніх відносин.

Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 26 січня, напередодні завершення дії договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь СНО-3, який втрачає чинність 5 лютого 2026 року, російська влада помітно посилила публічну риторику навколо контролю над ядерними арсеналами. Одним із ключових сигналів стала заява заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, яку він озвучив в інтерв’ю державному бізнес-виданню "Коммерсант".

У цій розмові пропагандист фактично відтворив позицію Володимира Путіна щодо можливого неофіційного продовження дії положень СНО-3 ще на один рік після завершення договору. За версією Кремля, такий крок можливий лише за умови аналогічних дій з боку США. Водночас він заявив, що Вашингтон не відреагував на цю ініціативу, а подальша співпраця у сфері контролю над озброєннями напряму залежить від готовності США піти назустріч Москві.

Окремий акцент Медведєв зробив на питанні двосторонніх відносин, а також наголосив, що без їх повної "нормалізації" Росія не бачить сенсу у будь-яких предметних домовленостях зі США. У його словах прозвучали й попередження: якщо Вашингтон і надалі зосереджуватиметься на мирних ініціативах щодо України, а не на відновленні діалогу з Москвою, наслідки можуть бути негативними.

Також російський посадовець заявив, що відсутність співпраці між США та Росією у сфері стратегічних озброєнь, за його твердженням, підриває глобальну стабільність і може спровокувати поширення ядерної зброї. У цьому ж контексті він згадав новітні російські розробки — балістичні ракети "Буревісник" і "Орешник", а також підводний безпілотний апарат "Посейдон", які Москва презентувала у 2024–2025 роках.

На думку аналітиків ISW , подібна риторика повністю узгоджується з попередніми діями Кремля. За їхніми спостереженнями, Володимир Путін та інші представники вищого керівництва неодноразово демонстрували, що Москва не має наміру відмовлятися від своїх початкових воєнних вимог і готова добиватися поставлених цілей силовим шляхом у разі провалу дипломатії.

Зокрема, російські посадовці регулярно наголошують на жорсткій переговорній позиції, зокрема після саміту США та Росії на Алясці у серпні 2025 року, а також після тристоронніх переговорів в Абу-Дабі 23–24 січня. Крім того, після вступу Дональда Трампа на посаду президента США у січні 2025 року Кремль, за оцінкою ISW, активніше намагається використати перспективу потепління відносин із Вашингтоном, щоб відсунути українське питання на другий план.

У звіті зазначається, що Москва залучає тему договору СНО-3 до цієї стратегії ще з літа–осені 2025 року. Найімовірніше, головна мета Кремля полягає у тому, щоб схилити Сполучені Штати до поступок російським вимогам щодо України в обмін на переговори про стратегічні озброєння та відновлення двостороннього діалогу.

"Кремль, ймовірно, прагне переконати Сполучені Штати поступитися російським вимогам до України в обмін на покращення двосторонніх відносин між США та Росією. Кремль також може прагнути змусити Сполучені Штати відмовитися від мирного процесу в Україні без завершення мирного врегулювання в обмін на переговори про стратегічні озброєння, що дозволить Росії безперешкодно продовжувати свою війну та без тиску США щодо значних поступок", — пишуть аналітики.

Нагадаємо,що у попередньому звіті аналітики ISW зазначали, що Росія продовжує навмисно затягувати переговорний процес щодо війни в Українії та наполягає на своїх початкових воєнних вимогах.

Також Фокус писав, що російська влада наполягає: для будь-якого врегулювання конфлікту українські війська мають залишити територію Донбасу.