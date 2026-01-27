Ядерная безопасность за уступки: Россия пытается повлиять на позицию США по Украине, — ISW

Россия возобновила риторику по контролю над ядерными вооружениями, чтобы использовать ее как аргумент в разговоре с Соединенными Штатами. В частности, как говорится в отчете ISW, Кремль дает понять, что готов говорить о стратегической стабильности только в обмен на уступки по Украине и восстановление полноценных двусторонних отношений.

Как отмечают аналитики Института изучения войны в отчете за 26 января, накануне завершения действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3, который теряет силу 5 февраля 2026 года, российские власти заметно усилили публичную риторику вокруг контроля над ядерными арсеналами. Одним из ключевых сигналов стало заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, которое он озвучил в интервью государственному бизнес-изданию "Коммерсант".

В этом разговоре пропагандист фактически воспроизвел позицию Владимира Путина относительно возможного неофициального продления действия положений СНВ-3 еще на один год после завершения договора. По версии Кремля, такой шаг возможен только при условии аналогичных действий со стороны США. В то же время он заявил, что Вашингтон не отреагировал на эту инициативу, а дальнейшее сотрудничество в сфере контроля над вооружениями напрямую зависит от готовности США пойти навстречу Москве.

Відео дня

Отдельный акцент Медведев сделал на вопросе двусторонних отношений, а также подчеркнул, что без их полной "нормализации" Россия не видит смысла в каких-либо предметных договоренностях с США. В его словах прозвучали и предупреждения: если Вашингтон и в дальнейшем будет сосредоточен на мирных инициативах по Украине, а не на восстановлении диалога с Москвой, последствия могут быть негативными.

Также российский чиновник заявил, что отсутствие сотрудничества между США и Россией в сфере стратегических вооружений, по его утверждению, подрывает глобальную стабильность и может спровоцировать распространение ядерного оружия. В этом же контексте он упомянул новейшие российские разработки — баллистические ракеты "Буревестник" и "Орешник", а также подводный беспилотный аппарат "Посейдон", которые Москва представила в 2024-2025 годах.

По мнению аналитиков ISW, подобная риторика полностью согласуется с предыдущими действиями Кремля. По их наблюдениям, Владимир Путин и другие представители высшего руководства неоднократно демонстрировали, что Москва не намерена отказываться от своих первоначальных военных требований и готова добиваться поставленных целей силовым путем в случае провала дипломатии.

В частности, российские чиновники регулярно подчеркивают жесткую переговорную позицию, в частности после саммита США и России на Аляске в августе 2025 года, а также после трехсторонних переговоров в Абу-Даби 23-24 января. Кроме того, после вступления Дональда Трампа на пост президента США в январе 2025 года Кремль, по оценке ISW, активнее пытается использовать перспективу потепления отношений с Вашингтоном, чтобы отодвинуть украинский вопрос на второй план.

В отчете отмечается, что Москва привлекает тему договора СНВ-3 к этой стратегии еще с лета-осени 2025 года. Скорее всего, главная цель Кремля заключается в том, чтобы склонить Соединенные Штаты к уступкам российским требованиям по Украине в обмен на переговоры о стратегических вооружениях и восстановление двустороннего диалога.

"Кремль, вероятно, стремится убедить Соединенные Штаты уступить российским требованиям к Украине в обмен на улучшение двусторонних отношений между США и Россией. Кремль также может стремиться заставить Соединенные Штаты отказаться от мирного процесса в Украине без завершения мирного урегулирования в обмен на переговоры о стратегических вооружениях, что позволит России беспрепятственно продолжать свою войну и без давления США относительно значительных уступок", — пишут аналитики.

Напомним, что в предыдущем отчете аналитики ISW отмечали, что Россия продолжает намеренно затягивать переговорный процесс по войне в Украине и настаивает на своих первоначальных военных требованиях.

Также Фокус писал, что российские власти настаивают: для любого урегулирования конфликта украинские войска должны покинуть территорию Донбасса.