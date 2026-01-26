Путин намеренно затягивает мирный процесс и не идет на компромисс: ISW объяснил стратегию Кремля

Россия продолжает намеренно затягивать переговорный процесс по войне в Украине и настаивать на своих первоначальных военных требованиях, а также отвергает западные предложения по безопасности для Киева.

Как говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 25 января, Кремль использует переговоры как инструмент для сохранения собственной стратегии и создания искусственных препятствий на пути к миру. В частности, российские чиновники регулярно ссылаются на "фундаментальные договоренности", якобы достигнутые на саммите США-Россия на Аляске в августе 2025 года, хотя официальных документов или совместных результатов после этой встречи нет.

По данным американских источников, российские дипломаты, включая заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова и директора Второго департамента СНГ МИД Алексея Полищука, настаивают на главных требованиях Кремля:

нейтралитет и безъядерный статус Украины;

смена правительства в Киеве;

защита русских и русскоязычного населения;

а также устранение "угроз безопасности" РФ.

Более того, Полищук отверг любые предложения по послевоенным гарантиям безопасности или развертыванию миротворцев до заключения мирного соглашения, и фактически заблокировал прогресс переговоров.

"Полищук заявил, что стороны переговоров должны завершить заключение мирного соглашения, прежде чем вести переговоры по гарантиям безопасности, отвергнув как временные рамки, так и составляющие соглашения относительно усилий, которые возглавляет команда президента США Дональда Трампа", — добавили аналитики.

Кроме того, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что участие Москвы в переговорах используется для того, чтобы сдержать давление США, которое могло бы подорвать российскую военную кампанию. Он критически оценил политику администрации Трампа, назвав ее "импульсивной", и подчеркнул, что Россия не собирается идти на уступки под внешним давлением. Также аналитики ISW подчеркнули, что Кремль до сих пор не продемонстрировал никаких признаков готовности к компромиссу.

"Запад, включая Соединенные Штаты, не смог опровергнуть теорию победы Путина, и что Кремль не выразил никаких признаков готовности к компромиссу. Соединенные Штаты и Европа могут опровергнуть теорию победы Путина и заставить Россию пойти на уступки путем дополнительного давления, такого как усиление военного потенциала Украины, санкции и арест иностранных российских активов, а также ограничение доступа России к ресурсам, необходимым для поддержки ее долгосрочных военных усилий", — говорится в отчете.

Напомним, что во время переговоров в ОАЭ 23 и 24 января представители Украины и США обсуждали возможность размещения миротворческих сил нейтральных стран на оккупированной части Донецкой области, однако Россия категорически отвергла этот вариант.

Также Фокус писал, что, по словам Владимира Зеленского, Киев согласовал с Вашингтоном двусторонние условия по гарантиям безопасности.