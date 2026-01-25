США и Украина обсуждали размещение на Донбассе миротворцев: Москва против, — NYT

Во время переговоров в ОАЭ 23 и 24 января представители Украины и США обсуждали возможность размещения миротворческих сил нейтральных стран на оккупированной части Донецкой области, однако Россия категорически отвергла этот вариант.

Одной из ключевых тем переговоров между делегациями Украины, США и России в Абу-Даби стало создание демилитаризованной зоны на востоке Украины. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом встречи.

В частности, американские и украинские дипломаты рассматривали вариант ввода миротворческого контингента из нейтральных стран как альтернативу силам НАТО, против присутствия которых Москва последовательно возражает. Однако российская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым заняла жесткую позицию по Донецкой области. Москва настаивает на полном выводе украинских войск и отвергает любые схемы международного присутствия, которые не соответствуют ее условиям.

Відео дня

В качестве аргумента представитель российского МИД ссылается на так называемые "договоренности на Аляске", якобы достигнутые между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным во время их встречи прошлым летом.

"Мы прилагаем максимум усилий, чтобы в ходе контактов, которые в последние дни идут практически беспрерывно в разных форматах, была выработана схема урегулирования, полностью соответствующая базовым пониманиям президентов России и США, достигнутым в ходе их встречи в Анкоридже", — отметил Рябков.

Авторы материала подчеркивают, что для Киева любой компромисс в вопросе контроля над восточными территориями будет очень сложным.

"Для Украины любой компромисс по контролю над восточными территориями будет крайне болезненным после более чем десятилетия кровопролитных боев за этот регион, начавшихся с первого вторжения российских войск в 2014 году", — написали американские журналисты.

Напомним, 23 января в Абу-Даби стартовали переговоры с участием делегаций Украины, России и США. Украинскую сторону возглавил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Президент Владимир Зеленский заявил, что центральной темой встреч были "параметры завершения войны".

По информации американского издания Axios, переговоры в Абу-Даби между США, Украиной и Россией прошли в позитивном ключе и могут создать предпосылки для встречи президента Владимира Зеленского с главой Кремля Владимиром Путиным.