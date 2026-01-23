В Абу-Даби стартовали трехсторонние мирные переговоры: первые подробности

В Абу-Даби стартовали официальные переговоры делегаций США, РФ и Украины.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко со ссылкой на МИД ОАЭ.

Ранее там же проходили неформальные встречи и переговоры.

По информации Reuters, делегация Путина на переговорах в ОАЭ снова требует от Украины сдать весь Донбасс, включая территории, которые Россия не смогла захватить за почти четыре года войны, — Reuters, со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

Российская сторона хочет передачу РФ всего Донбасса и замораживание текущих линий фронта на других участках востока и юга Украины.

Украинскую делегацию возглавляет глава СНБО Рустем Умеров. В нее также вошли в которую вошли глава Офиса президента Кирилл Буданов, руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, внештатный советник главы Офиса президента Александр Бевз, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Евгений Острянский, первый заместитель председателя СБУ Александр Поклад и заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий.

Между тем, Кремль хранит молчание относительно того, кто именно входит в состав команды, но сообщил, что ее возглавит Игорь Костюков, сотрудник службы безопасности, сообщает Sky News.

В кулуарах переговоров по вопросам безопасности представитель Кремля Кирилл Дмитриев должен обсудить экономические вопросы со Стивом Виткоффом.

В состав американской делегации впервые войдет Джош Груенбаум, недавно назначенный Трампом старшим советником его Совета мира.

Также ресурс со ссылкой на министра иностранных дел ОАЭ информирует, что переговоры, которые сегодня начались в Абу-Даби, предположительно продлятся два дня в рамках "продолжающихся усилий по развитию диалога и поиску политических решений кризиса".

Новость дополняется.