Трамп и Путин согласовали передачу Донбасса РФ и заморозку фронта еще в августе 2025, — Reuters

Украина, Россия и США проведут переговоры в Абу-Даби по территориальному вопросу. В то же время пока нет никаких признаков, что Киев или Москва готовы пойти на какие-либо компромиссы.

РФ требует вывода Сил обороны Украины со всей территории Донбасса для завершения войны. При этом Владимир Зеленский подчеркнул, что этот вопрос будет обсужден во время двухдневных переговоров в столице ОАЭ. Об этом сообщает Reuters.

Перед этим, 22 января, Зеленский провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом, которые оба лидера назвали "положительными". Впрочем, теперь все три стороны должны обсудить то, как они видят решение территориального вопроса.

Путин требует, чтобы Украина отдала примерно 5 тысяч кв. км, Донетчины, которые контролирует сейчас. Зеленский сейчас отказывается отдавать территории, которые РФ не смогла захватить за почти четыре года полномасштабной войны.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос выхода украинских сил с территории Донбасса "является очень важным условием".

По данным близкого к Кремлю источника Reuters, Россия хочет, чтобы в основе переговоров была так называемая "формула Анкориджа", договоренность о которой была достигнута во время саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в августе 2025 года. Она предусматривает, что Россия получает контроль над всей территорией Донбасса, а в остальных областях предусмотрено замораживание линии фронта.

Напомним, ранее Sky News сообщил, что в Абу-Даби начались первые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину трехсторонние переговоры с участием Украины, России и США.

Впоследствии источники "Новости. Live" в Офисе президента Украины сообщили, что официального времени начала переговоров пока нет. Часть команд уже прибыла на место и может проводить неформальные обсуждения, однако это не означает старт переговоров

Там отметили, что гибкий формат является обычным делом для переговоров. Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин пояснил, что речь идет о разговорах с участием различных, так называемых "неформатных" представителей. Поэтому такие контакты не стоит воспринимать как классическую политическую встречу в обычном формате.

Financial Times узнало, что США и Украина обсуждали предложение о частичном прекращении огня, в рамках которого Москва прекратит удары по энергетической инфраструктуре в обмен на прекращение Киевом атак на российские нефтеперерабатывающие заводы и танкеры "теневого флота". Однако Путин вряд ли согласится, поскольку рассматривает удары по украинской энергетической инфраструктуре как важный рычаг давления.

Ранее Зеленский рассказал, чего ждет от предстоящей трехсторонней встречи в ОАЭ. Украину на этих переговорах представляет делегация, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и его первый заместитель Сергей Кислица, председатель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия. Отдельно глава государства попросил вылететь из Киева начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрея Гнатова, чтобы на переговорах были и военные.