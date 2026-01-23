Российские власти настаивают, что для любого урегулирования конфликта украинские войска должны покинуть территорию Донбасса. В то же время в Кремле оценивают предстоящую трехстороннюю встречу в Абу-Даби между Украиной, Россией и США как попытку найти общие точки соприкосновения и компромиссные решения.

Как сообщает российское агентство "ТАСС", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга подчеркнул, что вывод украинских войск является ключевым условием урегулирования ситуации на востоке Украины. Он также отметил, что наряду с этим существуют другие вопросы, которые остаются на повестке дня переговоров.

"Вооруженные силы Украины должны покинуть территорию Донбасса, их следует вывести оттуда. Это является очень важным условием урегулирования. Есть также другие нюансы, которые остаются на повестке дня переговоров", — добавил Песков.

Источники "ТАСС" добавили, что встречу в Абу-Даби воспринимают как возможность достичь компромиссов и определить общие решения. Также он добавил, что точное время проведения переговоров будет определено после прибытия делегаций, но их готовы провести сегодня или завтра, если это будет необходимо.

"Главное — поиск точек соприкосновения и компромиссов", — сказал пресс-секретарь президента РФ

Среди прочего, во время брифинга Песков отметил, что Кремль оценивает роль замороженных в США российских активов, которые сейчас составляют около пяти миллиардов долларов, как потенциальный источник средств для восстановления территорий, пострадавших в войне, включая Донбасс.

Украине предлагают "сдать" Донбасс в обмен на финансовую помощь

Более того, по данным итальянского издания Corriere della Sera, на предстоящих переговорах в Абу-Даби планируют обсудить возможную территориальную уступку Украины в обмен на масштабную финансовую помощь и гарантии безопасности. В частности, предлагается программа восстановления страны на сумму около 800 миллиардов долларов, которая должна поддержать экономику и инфраструктуру после войны.

Сейчас переговорщики готовят несколько документов, которые могут стать основой будущего мирного соглашения, и один из ключевых документов предусматривает полный выход украинских войск из Донбасса. Как пояснил изданию премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, именно этот вопрос является очень сложным для Киева, поскольку уступка территориями вызывает сильное сопротивление среди украинского населения. И все же он считает, что "территория не должна быть передана де-юре", поскольку у Украины должна остаться возможность пересмотра договоренностей в будущем.

"Сдав донецкие укрепления, он столкнется с новыми российскими наступлениями через огромную равнину к Днепру, а оттуда в Одессу. Это будет конец независимой Украины, поскольку страна потеряет доступ к Черному морю и потребует одобрения России для экспорта", — говорится в материале.

Чтобы уменьшить эти риски, США предлагают две основные формы поддержки: масштабное финансирование и гарантии безопасности, включая возможное участие европейских войск на украинской территории. Однако все эти договоренности пока существуют только на уровне документов, переговоры еще не начались, а окончательные решения не приняты.

До этого издание Axios писало, что основной темой переговоров Украины, США и России в Абу-Даби станет вопрос контроля территориями на востоке Украины. Это также подтвердил Владимир Зеленский.

Кроме этого, в комментарии журналистам президент Украины рассказал, что магистральная договоренность о гарантиях безопасности с США уже готова к подписанию.