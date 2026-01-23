Мирные переговоры в Абу-Даби: основной темой встречи будет территориальный вопрос, — Axios

Предстоящие переговоры Украины, США и России в Абу-Даби сосредоточатся на ключевом вопросе — контроле над территориями на востоке Украины. От того, насколько стороны смогут найти компромисс, будет зависеть дальнейший ход мирного процесса.

Как сообщает издание Axios, накануне нового этапа переговоров в Кремле состоялась четырехчасовая встреча президента России Владимира Путина с представителями президента США Дональда Трампа. В Москву прибыли специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф, старший советник Трампа Джаред Кушнер и представитель администрации Джош Грюнбаум. Основной темой стало американское видение прекращения войны в Украине.

По данным источника, США уже практически согласовали мирный план с Киевом, но убедить Кремль поддержать его пока не удалось. Кроме того, отмечается, что Путин не отверг предложения окончательно, оставив пространство для дальнейших консультаций.

Відео дня

Такод стало известно, что в Абу-Даби ключевым станет именно вопрос территорий, в частности статус восточных областей Украины. Более того, в Кремле подчеркивают, что без уступок Киева по Донбассу перспектив долгосрочного урегулирования нет, ссылаясь на договоренности, достигнутые между Трампом и Путиным во время саммита прошлого года.

После встречи в Москве советник Путина Юрий Ушаков отметил, что американские посланники подробно проинформировали президента РФ о ходе переговоров с Киевом. По его словам, разговор был конструктивным и откровенным, касался также других международных вопросов.

Из Москвы Уиткофф и Кушнер отправились в Абу-Даби, где присоединятся к трехсторонней встрече. К американской делегации присоединится также министр армии США Дэн Дрисколл.

Также в материале отмечают, что Украину на переговорах будет представлять делегация во главе с Рустемом Умеровым, в состав которой входят руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, дипломатический советник Сергей Кислица и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Зато российскую сторону будет представлять посланник президента Кирилл Дмитриев вместе с командой, в которую входит руководитель военной разведки РФ адмирал Игорь Костюков.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил в комментарии журналистам, что вопрос Донбасса станет ключевым во время встречи в Абу-Даби.

Напомним, что во время выступления в Давосе Владимир Зеленский что вскоре состоится первая трехсторонняя встреча с участием Украины, США и России. В частности, эти переговоры запланированы на ближайшие два дня и проводятся по инициативе американской стороны.

Кроме того, накануне Дональд Трамп заявил, что все хотят завершения российско-украинской войны, а также добавил, что планирует встретиться с главой Кремля.