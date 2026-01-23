Мирні переговори в Абу-Дабі: основною темою зустрічі буде територіальне питання, — Axios

Майбутні переговори України, США та Росії в Абу-Дабі зосередяться на ключовому питанні — контролі над територіями на сході України. Від того, наскільки сторони зможуть знайти компроміс, залежатиме подальший хід мирного процесу.

Як повідомляє видання Axios, напередодні нового етапу перемовин у Кремлі відбулася чотиригодинна зустріч президента Росії Володимира Путіна з представниками президента США Дональда Трампа. До Москви прибули спеціальний посланець Білого дому Стів Віткофф, старший радник Трампа Джаред Кушнер та представник адміністрації Джош Грюнбаум. Основною темою стало американське бачення припинення війни в Україні.

За даними джерела, США вже практично узгодили мирний план із Києвом, але переконати Кремль підтримати його поки не вдалося. Крім того, зазначається, що Путін не відкинув пропозиції остаточно, залишивши простір для подальших консультацій.

Такод стало відомо , що в Абу-Дабі ключовим стане саме питання територій, зокрема статус східних областей України. Ба більше, у Кремлі підкреслюють, що без поступок Києва щодо Донбасу перспектив довгострокового врегулювання немає, посилаючись на домовленості, досягнуті між Трампом і Путіним під час саміту минулого року.

Після зустрічі в Москві радник Путіна Юрій Ушаков зазначив, що американські посланці детально поінформували президента РФ про хід переговорів із Києвом. За його словами, розмова була конструктивною та відвертою, торкалася також інших міжнародних питань.

З Москви Віткофф і Кушнер вирушили до Абу-Дабі, де долучаться до тристоронньої зустрічі. До американської делегації приєднається також міністр армії США Ден Дрісколл.

Також у матеріалі зауважують, що Україну на переговорах представлятиме делегація на чолі з Рустемом Умеровим, до складу якої входять керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, дипломатичний радник Сергій Кислиця та начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Натомість російську сторону представлятиме посланець президента Кирило Дмитрієв разом із командою, до якої входить керівник військової розвідки РФ адмірал Ігор Костюков.

Крім того, президент України Володимир Зеленський підтвердив у коментарі журналістам, що питання Донбасу стане ключовим під час зустрічі в Абу-Дабі.

Нагадаємо, що під час виступу у Давосі Володимир Зеленський що незабаром відбудеться перша тристороння зустріч за участю України, США та Росії. Зокрема, ці переговори заплановані на найближчі два дні та проводяться за ініціативою американської сторони.

Крім того, напередодні Дональд Трамп заявив, що всі хочуть завершення російсько-української війни, а також додав, що планує зустрітися із главою Кремля.