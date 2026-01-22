В ОАЕ відбудуться перші мирні переговори між Україною, США та РФ: Зеленський розкрив подробиці

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що незабаром відбудеться перша тристороння зустріч за участю України, США та Росії. За його словами, переговори заплановані на найближчі два дні та проводяться за ініціативою американської сторони.

Як повідомляється у трансляції виступу Зеленського на YouTube-каналі Офісу Президента, зустріч відбудеться в Об’єднаних Арабських Еміратах. Деталі порядку денного наразі не розкриваються, однак підтвердив, що ініціатором переговорів виступив Вашингтон.

"Сподіваюся, Емірати про це знають. Іноді ми отримуємо такі сюрпризи з американського боку", — пожартував під час виступу президент.

Також Зеленський наголосив, що проведення тристоронньої зустрічі на технічному рівні є важливим кроком для відновлення діалогу між сторонами. Він зазначив, що успішність переговорів залежатиме від готовності всіх учасників до компромісів, а не лише України. За його словами, українська делегація вже почала консультації з американською стороною, яка наступного дня проведе перемовини з російською стороною.

Відео дня

Ба більше, президент підкреслив, що будь-який формат спілкування краще, ніж повна відсутність діалогу.

Окрім цього, Зеленський позитивно оцінив свою зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Він назвав перемовини "хорошими" та подякував Трампу за приділений час. На його думку, діалог є важливим для захисту інтересів України та сподівається, що це стане кроком до миру.

Президент також відзначив, що перед їхньою зустріччю активно працювали команди обох сторін, і навіть жартома пропонував надати деяким українським учасникам американські паспорти за їхню активну роботу з американською стороною.

"Моя команда багато часу проводить з американцями, і навіть я хотів попросити президента Трампа надати їм американські паспорти, бо вважаю, що вони справді багато часу проводять", — додав президент.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський під час виступу у Давосі заявив у Європи бракує політичної волі, і для них часто інші питання вважаються більш нагальними, ніж справедливість.

Також Фокус писав, що, на думку президента США Дональда Трампа, російсько-українська війна повинна завершитись і цього хочуть всі.