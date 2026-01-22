В ОАЭ состоятся первые мирные переговоры между Украиной, США и РФ: Зеленский раскрыл подробности

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вскоре состоится первая трехсторонняя встреча с участием Украины, США и России. По его словам, переговоры запланированы на ближайшие два дня и проводятся по инициативе американской стороны.

Как сообщается в трансляции выступления Зеленского на YouTube-канале Офиса Президента, встреча состоится в Объединенных Арабских Эмиратах. Детали повестки дня пока не раскрываются, однако подтвердил, что инициатором переговоров выступил Вашингтон.

"Надеюсь, Эмираты об этом знают. Иногда мы получаем такие сюрпризы с американской стороны", — пошутил во время выступления президент.

Также Зеленский отметил, что проведение трехсторонней встречи на техническом уровне является важным шагом для возобновления диалога между сторонами. Он отметил, что успешность переговоров будет зависеть от готовности всех участников к компромиссам, а не только Украины. По его словам, украинская делегация уже начала консультации с американской стороной, которая на следующий день проведет переговоры с российской стороной.

Более того, президент подчеркнул, что любой формат общения лучше, чем полное отсутствие диалога.

Кроме этого, Зеленский положительно оценил свою встречу с президентом США Дональдом Трампом. Он назвал переговоры "хорошими" и поблагодарил Трампа за уделенное время. По его мнению, диалог является важным для защиты интересов Украины и надеется, что это станет шагом к миру.

Президент также отметил, что перед их встречей активно работали команды обеих сторон, и даже в шутку предлагал предоставить некоторым украинским участникам американские паспорта за их активную работу с американской стороной.

"Моя команда много времени проводит с американцами, и даже я хотел попросить президента Трампа предоставить им американские паспорта, потому что считаю, что они действительно много времени проводят", — добавил президент.

