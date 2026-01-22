"Европа говорит, но бездействует": Зеленский выступил после переговоров с Трампом в Давосе (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Давосе заявил, что жизнь украинцев напоминает сюжет фильма "День сурка". Он также обратил внимание, что спустя четыре года войны Путин до сих пор не понес юридической ответственности.

В частности, на YouTube-канале Офиса Президента обнародовали трансляцию выступления Зеленского, в которой он напомнил, что в прошлом году в Давосе завершил свою речь словами о том, что Европа должна знать, как себя защитить, и отметил, что за год ничего не изменилось.

Кроме того, он сравнил повседневную жизнь украинцев с фильмом "День сурка": "Никто не хочет жить, как в "Дне сурка", но украинцы живут".

Также Зеленский отметил, что международное сообщество имеет разный опыт привлечения лидеров к ответственности. В частности, Николаса Мадуро отправили в суд, а Путина на 4 год войны — нет.

"Факт есть факт — Мадуро в суде в Нью-Йорке, извините, но Путин не в суде. И это на четвертый год большой войны в Европе", — отметил президент.

Президент Украины также отметил, что до сих пор не создан трибунал по российским военным преступлениям, который был анонсирован еще летом 2025 года, и отметил, что даже здание для его размещения не выделено. Он подчеркнул, что затягивание процесса, по его мнению, свидетельствует о нехватке политической воли Европы, где часто другие вопросы считаются более насущными, чем справедливость.

Также во время выступления Зеленский отметил, что поставки российской нефти вдоль европейских побережий способствует финансированию войны против Украины, и подчеркнул необходимость ее остановки, конфискации и использования на благо европейских стран. Он также подчеркнул, что никакие гарантии безопасности для Украины не работают без активного участия США, а вопрос прекращения огня остаются нерешенными, тогда как Россия продолжает производить ракеты.

"Это правда, что состоялось много встреч, но Европа до сих пор не достигла даже того момента, чтобы иметь дом для трибунала, ведь дела и реальная работа происходят внутри. Чего не хватает? Времени или политической воли? Слишком часто в Европе что-то другое всегда является более насущным, чем справедливость", — отметил чиновник.

Кроме того, президент обратил внимание на провал европейских союзников в поддержке протестов в Беларуси в 2020 году, из-за чего теперь российские ракеты "Орешник" размещены в пределах досягаемости большинства европейских столиц. Также он повторил призыв к созданию "Объединенных вооруженных сил" Европы, которые могли бы эффективно защищать континент.

"Если Путин решит захватить Литву или нанести удар по Польше, кто ответит?", — поинтересовался президент.

Среди прочего, Зеленский сообщил, что обсуждение завершения войны с партнерами продолжается, а документы по этому практически готовы. Он отметил, что Украина работает с полной преданностью и честностью, и подчеркнул необходимость готовности России к завершению войны.

"Это действительно имеет значение. Украина работает честно и с полной преданностью. Это приносит результат. Россия должна быть тоже готова, чтобы завершить эту войну", — пояснил он.

Напомним, что после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе, Дональд Трамп предупредил о переговорах с Путиным.

Также Фокус писал, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность создать беспошлинную зону свободной торговли для Украины.